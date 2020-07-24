爆棚的離島／國旅引發醫療危機　醫材秒耗盡、醫師也累慘

▲蘭嶼美女醫師黃京葦表示，因為大量觀光客湧入離島，造成當地醫材短缺。（圖／翻攝自臉書粉專「蘭嶼衛生所」）

▲小琉球因為大量遊客湧入，造成醫療需求大量上升。（圖／當地業者提供）

高逞隆還聊到

台灣新冠肺炎疫情趨緩，國內許多防疫措施都從6月7日大規模解禁後放寬，不過礙於國際疫情仍舊嚴峻，邊境大門始終無法對外敞開，也因此政府開始積極推動國內旅遊，出不了國，離島旅遊就成了熱門景點，尤其適逢暑假期間，離島觀光人潮爆炸的場面，幾乎是天天上演。但是鼓吹觀光之虞，離島爆量的遊客群聚，除了可怕的垃圾增量問題之外，也對當地醫療帶來極大的負擔，以蘭嶼為例，小小的島上只有一個衛生所，但是卻出現看診人數倍增的狀況，一些基礎的醫材，像是無菌手套、棉棒、紗布等都供不應求。蘭嶼衛生所醫師黃京葦就透露，先前像是端午連假大量遊客湧入，就出現單日有破百病例看診，是平常蘭嶼旅遊淡季看診人數的兩倍之多，因為很多遊客對蘭嶼路況不熟，或是去潛水、爬山，造成外傷傷患的增加，讓一堆初診病人大量湧入。遊客大量湧入對醫療造成的負擔，從醫材耗費上頭就能一目了然，黃京葦舉例，一般來說所內的儲備量大概是兩到三個月，但端午連假四天就把儲備量全用光了，醫材組的人員還得趕緊要重新叫貨。而且最讓醫師們頭痛的是，這些看診人次中，很多例子有醫療浪費的狀況。黃京葦提到，台灣就醫方便，所以導致醫療常識低落，再加上島上一堆警告標語都被遊客忽視，常在急診遇到很多遊客就連看不到傷口的擦傷，也要來掛號，或是車禍輕摔一下就會叫救護車，但其實島上只有兩台救護車，甚至有時候救護車到了現場，才發現傷患自己可以行走，早就自己前往衛生所了，各種醫療資源的浪費。她還提到，通常在旅遊旺季，醫師都會忙得早餐沒辦法吃，中餐就是隨便把早上的早餐塞完，中午休息時段又會有急診救護車，幾乎沒辦法停下來休息，下午兩點又接續門診開診，可能喝兩口飲料，就要一路撐到晚上；更慘的是，當地護理人員因為忙碌，還經常泌尿道感染，因為大家都忙到沒時間上廁所。同樣面臨醫療負擔增加的，還有小琉球。當地衛生所郭醫師指出，當地路段不平坦，很多年輕人來旅遊時，會有車禍意外發生，每天外傷傷患成長大約三倍，此外，他還發現了一個新問題，因為國內大解禁後，民眾對防疫比較鬆懈，不戴口罩的狀況增加許多，也導致諾羅病毒、感冒病患直線上升，前兩個月前幾乎沒有這類病患，但近期卻成長了至少20％，再加上天氣炎熱，熱傷害的患者也成長了兩三成。另一邊，綠島也是滿滿的遊客，民動不能出國，就拚命往離島去，綠島衛生所的高逞隆醫師提到，最近醫療耗材準備量是兩倍，大量的遊客湧入也讓島上僅有的兩位醫師相當辛苦、壓力很大，雖然六日會有支援醫師，但是如果以一週七天總共有168小時來算，醫師一週上班40小時，正常應該至少要五個醫師才夠，但願意派駐在離島的醫師難尋。，他自己是個土生土長的台南人，願意離鄉來到綠島當醫師，是因為聽說這邊缺醫療缺乏、需要幫助，所以他才來常駐，但是像他這樣願意留在離島的醫師真的不多了，多半都是公費醫師，因為在離島可以將服務年限，從四年縮短到兩年，所以服務時間一到就會離開、不會多待。民眾熱衷離島旅遊，因為有絕美的海景，又能遠離塵囂，甚至能在疫情緊繃的時候，不用出國涉險又能放鬆身心，但是如果沒有配套與人流管制，過多遊客所帶來的問題，恐怕會成惡性循環。

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