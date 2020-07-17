失智嬤愛找碴還會打人！精神醫「一招」搞定：每天都開心

▲沈政男醫師分享與阿嬤溝通的故事。（圖／翻攝自沈政男臉書）

台灣步入高齡化社會，對於年邁長輩的照護也成為許多家庭的難解課題。地方政府紛紛推出長照機構，但有時候，如何化解長輩的情緒更重要，需要的不只是有形的關懷，更得加入一些無形的智慧。精神科醫師沈政男就分享親身經驗，透露自己用「一招」讓失智阿嬤每天都開心，也不再找外籍看護麻煩，獲得網友盛讚。沈政男醫師昨（16）日在臉書發文表示，看診時遇到一位阿嬤，排斥外籍看護，經常藉故找碴，像小孩一樣耍賴，有時候還會出手打人。雖然阿嬤已被診斷為失智，也有在吃藥，但還是讓家人疲於應付，想要送去護理機構，給人全日照顧。沈政男醫師指出，像這位阿嬤的狀況，就算送去護理機構，阿嬤在那邊一耍性子打人，馬上護理機構就會要求家人去接回，不是辦法。於是沈政男便親自與阿嬤溝通，想勸阿嬤去日間照顧中心，白天上課，晚上回家。沈政男醫師和阿嬤對談時，發現阿嬤已經重聽，雙方溝通很困難。但沈政男醫師沒有放棄，改用紙筆手寫「筆談」，這招果然奏效，阿嬤開始眉飛色舞、滔滔不絕。沈政男醫師趁機提出，「阿嬤，你要去上學！」看到阿嬤面有難色，沈政男醫師又加了幾個字：「免錢的！」阿嬤看到免錢馬上嘴角揚起，點點頭說：「免錢的！那我要去上學，我要去上學！」就這樣，本來不願意去日照的阿嬤，每天「開心上學」，沈政男醫師透露阿嬤「情緒變好，睡眠也改善，當然也就不再找外籍看護麻煩了」。溫馨故事獲得許多網友按讚，紛紛留言回覆說，「佩服沈醫師的智慧」、「好溫馨的溝通方法」、「看了真的好感動」、「醫病也醫心的好醫生」、「人間處處有溫情」。（編輯：倪浩軒）