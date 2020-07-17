一代畫師林風眠畫作價碼創新高　典雅仕女圖呈現出塵之美

提到亞洲藝術，旅法畫家林風眠可說是中國現代繪畫啟蒙者之一，擅長融合中西繪畫風格，以獨樹一幟的畫風，打破中西藝術界限，尤其是他創作的仕女畫，一直是眾多收藏家搶購的作品。



▲林風眠作品《彈琴仕女》。（圖／葉釧娥提供）

他曾自嘲是「好色之徒」，對東方女性情有獨鍾，筆下的仕女不同於任何古今作畫風格，也非西方的裸體作品，使用毛筆及宣紙，用典雅的色調將女性呈現出恬靜優雅的出塵之美。



▲林風眠筆下的仕女畫作。（圖／葉釧娥提供） ▲《八美圖》。（圖／葉釧娥提供） ▲《五美圖》。（圖／葉釧娥提供） 這系列畫作在近年也是兩岸三地拍賣會上的重頭戲，據報導，2005年在香港蘇富比舉行的秋季拍賣會上，林風眠的一幅《四美圖》，以人民幣820萬元成交；2010年11月，林風眠的另一幅《五美圖》，也在北京秋季拍賣會上以高達人民幣1,064萬元落槌，締造了林風眠單件人物畫的最高紀錄。



此外，他筆下的靜物風景畫也別有一番風味，林風眠喜歡從簡單的事物中取材，筆觸時而收斂，時而外放，雖然意境幽遠卻始終保持著樸實之感。



▲林風眠作品《鷺》。（圖／葉釧娥提供） ▲《梅花雙雀》。（圖／葉釧娥提供） ▲《向日葵》。（圖／葉釧娥提供） 不過近期林風眠的畫作來源卻陷入糾紛，根據畫作持有人之一葉釧娥表示，多年前，她向香港翰墨軒有限公司購買一批林風眠畫作共23幅，當時與另一位持有人徐重義簽約合作，並同意共同擁有該批畫作，但因自己多年來長居美國，徐重義在未經同意的狀況下將部分作品出售，更不願透露剩餘畫作的所在之處。目前葉釧娥除了委請律師發函徐重義之外，也發函給大部分知名的拍賣公司，希望能藉此得知23幅林風眠畫作的下落，也提醒收藏家要認清畫作來源，不要因此陷入法律糾紛。



