日本票選「理想男友職業」排行榜！網一看吐槽：就是要錢

▲日本綜藝節目請女性民眾投票選出「理想男友職業排行榜」，引發討論。（圖／翻攝自@graduate_RPG48的推特）

俗話說「男怕入錯行，女怕嫁錯郎」，這句話其實在講同一件事情，那就是男人的職業真的很重要。日本綜藝節目《今夜比一比》（今夜くらべてみました）日前舉辦了場票選活動，請女性觀眾選出「理想男友職業排行榜」，結果答案揭曉後引發網友熱議，更有人直呼「好現實！」《今夜比一比》訪問了 138 位職業女性，涵蓋空姐、模特兒、 OL 等等，請她們投票選出最理想的男友職業。而女性民眾投票的結果，男友理想職業第一名是「超大型地產開發商」，第二名則是「大型企業出身的 IT 創業家」，第三名是「法律三傑：律師、法官、檢察官」。值得注意的是，前三名的平均年薪都是日幣千萬（約新台幣 275 萬）起跳，且在前 10 名排行榜中有許多關於職業的詳細描述，像是「完成第一次外派回到日本總公司的營業員」、獵人頭公司引介的外資公司主管，機師更特別標注「非廉航」等等。這些關於職業的待遇條件、而非職業本身的敘述，讓網友紛紛吐槽「在找男友還是找 ATM 」、「挑職業還是挑薪水數字」。還有眼尖網友發現，唯一和薪水高低較沒關係的是第 7 名，「超過 10 萬人追蹤的 YouTuber 」，但是超過 10 萬人追蹤依然不簡單，只能說想成為完美男友真的沒那麼容易！（編輯：倪浩軒）