韓國瑜砸31萬上節目！博恩曝「藍綠價差真相」：非常抱歉

自從監察院公布 2020 總統大選候選人的政治獻金的收支明細後，由薩泰爾娛樂公司製作的節目《博恩夜夜秀》意外被曝光「上節目得花錢」，總統候選人韓國瑜、蔡英文都有花錢換上節目宣傳，一度引發爭議。對此，節目主持人曾博恩 17 日首度回應所引發的爭議，並對未主動揭露收費一事，向觀眾道歉。

根據監察院公布資料顯示，韓國瑜陣營申報 2 筆宣傳費的支付給「博恩夜夜秀」的薩泰爾娛樂共 31.5 萬元，比蔡英文團隊支付的金額還多 2 倍，曾博恩則在

臉書影片

中回應節目的收費標準按季有所調整，蔡英文第 2 季就上節目，韓國瑜則是第 3 季才上，因為時間點不同，收費的標準才會不一樣，表示不會因政治傾向而產生價格差異。

▲博恩表示蔡英文、韓國瑜上節目時間序不同，價格 「不能混為一談」 。（圖／翻攝自臉書「Stand up, Brian！ 博恩站起來！」）

至於節目收錢卻從未主動對外揭露的爭議，曾博恩就回答他理性的想法是「值得大家討論」，也就是沒有一定的答案；當揭露事件發生後，經過反思他則表示「現在都說服不了自己」，決定向觀眾致歉「我覺得還是要說一聲對不起，對於那些喜歡我們、認為我們節目沒有因為收錢，就可以展現出最公平客觀批評的觀眾，我感到非常抱歉」。

另外，針對質疑收了錢就會替某方說好話的聲浪，曾博恩則在影片中指出「收了錢會講好話，沒收錢也會講好話」，並不會讓來賓改掉對談時的爭議問題；而打給韓國瑜的橋段，他則還原事發經過，表示看到電話曝光後就有立刻和製作人討論腳本，但強調「不是 Set 好的」，在節目開拍前自己「真的不知道那是不是真的韓國瑜的電話，也不知道他會不會接，接了之後會講什麼，完全是隨機應變」，保證節目當下的情緒反映都是真實的。（編輯：楊智傑）