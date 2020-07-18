威力彩頭獎上看20億！「3生肖」財運狂炸　未來4日手氣旺

▲威力彩頭獎連摃 45 期，台灣彩券預估，下周的頭獎獎金上看 20.8 億元，若一注獨得，將成今年度最高單注獎金。（圖／NOWnews 資料照）

威力彩頭獎連摃 45 期，台灣彩券預估，下周的頭獎獎金上看 20.8 億元，若一注獨得，將成今年度最高單注獎金。以生肖星座專欄聞名的搜狐號《卡哇伊》，今（ 18 ）日上午分享 7 月 18 日至 7 月 21 日財運降臨 3 大生肖，可以把握時機試試手氣，來看看你是否也上榜？屬鼠的人運勢旺，富貴降臨，財運滾滾，一年一年無論過得辛苦還是富裕，都能保持平常心，笑對人生路。他們做事非常認真仔細，富有責任感，凡事親力親為，肯吃虧和吃苦，因此注定可以做出一番大事業，羨煞旁人。本就十分樂觀的他們更能在貴人的幫助下信心百倍，有望步入新的工作崗位，取得更高的成就。屬兔的人福滿財多運勢旺，富貴降臨，運勢發展有如倒吃甘蔗，越來越旺，生活越來越美好，並有吉星高照，所以恭喜生肖兔的人，在未來兩個月轉運成功、心想事成、升官有望、加薪可期。在好運的時刻，適合留學、移民、創業、投資房地產，遠距離的戀情也可以維繫。屬虎的人，有雄心壯志，有朝氣且樂觀，大多善於管理和經營，而且很會理財，不會亂花錢，與金錢也是有著解不開的關係。命裡福氣很多，這幾天財運旺，開始正財順，尤其有偏財運，有機會大發橫財，過富貴無憂的好日子，只要繼續堅持努力，這樣的好運氣會一直伴隨身邊。不過，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：賴詠璿）