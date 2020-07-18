領三倍券全下威力彩！苦主「對獎結果」出爐：有在振興啦

行政院因應新冠疫情影響經濟，推出「振興三倍券」以花 1000 賺 3000 的口號來刺激國內消費，在 15 日一早全台郵局、超商擠滿了搶先領取實體票券的民眾後，就有一名男子分享自己迫不及待地在領到振興三倍券的 46 分鐘後，就全數「All in」了威力彩，不過在最新一期開獎連 45 槓後，這位苦主也親自揭曉自己的悲劇結果。
先前原 Po 就開心的在 15 日領三倍券當天發文表示，自己下午 1 點 15 分拿到三倍券，結果在下午 2 點 01 分就把 3000 元全花完了，除了貼出把全部錢都拿去買 30 組威力彩的照片外，他還信心滿滿的說「威力彩頭獎我要領走啦」，吸引不少民眾留言朝聖，更是期待開獎後結果究竟如何。
在最新一期的威力彩開獎後，就有人依照該名網友貼出的號碼，算出他只中了 200 元。對此，這位苦主也在 PTT 上親自回應「呃，我是那位 all in 威力彩的鄉民，開獎結果左下角那張有另外中 200 ，是花 3000 拿回 400 ，投資報酬率 -86.67 %，四捨五入後 -87 %，祝大家三倍券都能變成自己喜歡的形狀囉」。
該篇回應也立刻引起眾人留言「台彩感謝你」、「不是公務員還敢買」、「這才是真正的振興啊，錢都跑回政府那了」、「87% XD，充滿鄉民價值啊！」、「其實你只花 1000 啦」、「這款振興我才不要」。不過威力彩已經連 45 槓，下周一（ 20 日）頭獎上看 20.8 億元，若一注獨得，單注獎金創下今年最高。（編輯：楊智傑）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。