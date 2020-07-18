指考熱門科系排行有變化　補教估資工將追過電機

▲補教業者預估，今年將是資工和電機系的翻轉年，判斷資工的最低錄取分數將有可能超越電機系。（示意圖／NOWnews資料照）

今（109）年指考成績已公佈，補教業者預估，今年將是資工和電機系的翻轉年，判斷資工的最低錄取分數將有可能超越電機系，顯示資工的熱門程度快速上升。





樂學網總經理張財銘指出，今年有可能是資工和電機系的翻轉年，因為今年學測個人申請，同時正取台大電機跟資工的同學共有29%選擇台大資工，比率明顯高於108年學測同是正取電機跟資工的人，只有20%選擇台大資工。





張財銘表示，同時從指考的差分也可看出107年指考台大電機領先台大資工3分，但108年領先的幅度縮小成為1.5分。因此今年判斷電機資工將有能翻轉，資工的熱門程度將快速上升。





張財銘也提到，因為疫情，今年生科相關科系可能會受考生的追捧，反之觀光旅遊相關科的可能會較少人填報。另外今年與往年明顯的差異是因為數學題目難度高，數學甲、數學乙頂標雙雙創下8年來的新低。





另外，社會組科系也因今年考試變難受影響，張財銘預估，台大法律財經法學組預估比去年下將約14分，台大財務金融學系預估錄取分數比去年降三分。





目前考生已可繳交登記費，臨櫃繳費開放至27日下午3點30分，之後僅能使用 ATM 繳費至28日中午12點止，考分會網站亦提供「繳費單下載及繳費紀錄查詢系統」讓考生查詢使用，登記時間從24日上午9點起至28日下午4點30分止，逾期無法受理，預定8月7日放榜。



