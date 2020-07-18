免費遊樂園塞滿人？員工曝「遊客亂象」崩潰喊：沒逼你來

隨著疫情趨緩，交通部觀光局 7 月起就推出安心旅遊補助，全台 22 間遊樂園針對 19 歲以下青年學子就提供了免費玩的優惠，但由於暑假人潮過於踴躍，除了有交通部免費旅遊面臨補助用完可能喊卡的爭議外，也有遊樂園的員工出面反應部分遊客亂象，引起眾人討論。

近日在社群平台 Dcard 上就有大學生分享最近在遊樂園當工讀生卻遇到大批人潮的經歷，他表示各種遊樂設施都至少排一個小時以上，更有人因為排隊最後只玩到三樣設施。此外他也抱怨「又有一堆插隊的、代替排隊的，甚至還有排隊吵架的，還有小孩身高不夠高不能玩，我們還要被他客訴、被他罵的」。

▲遊樂園員工在 Dcard 上揭露安心旅遊補助後的現況。（圖／翻攝自 Dcard ）

該篇 Po 文立刻引來不少網友討論，其中也有遊樂園的員工就感同身受的表示，自己也有遇到遊客抱怨「我花錢到遊樂園玩，一整天就一直在排隊，什麼都沒玩到」，讓她無奈的表示「請問是我拿槍拿刀逼你來的嗎」，原 Po 也感嘆「已經閉園了人都還消不完，總之這幾天上班心真的都很累，這次的補助真的是威力強大」。

不少網友看到這些遊樂園員工的辛酸分享，紛紛在底下留言安慰「光聽你講都覺得煩躁。真是辛苦啦」、「享受的同時也多一分同理心，減少對他們造成困擾」、「讓別人快樂的工作都很累」、「提早認清社會上就是有各式各樣身在福中不知福的奧客」、「這陣子超商員工也辛苦了」。（編輯：楊智傑）