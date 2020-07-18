徒手撕開三倍券！「崩潰場面」釣出一票苦主：結帳爆尷尬

▲一名女網友在《 Dcard 》貼文提到，去超商領完三倍券興奮撕開信封，豈料「一慘況」卻被家人嘲笑，畫面曝光更釣出一票苦主共鳴。（圖／翻攝自 Dcard ）

▲一名女網友在《 Dcard 》貼文提到，去超商領完三倍券興奮撕開信封，豈料「一慘況」卻被家人嘲笑，畫面曝光更釣出一票苦主共鳴。（圖／翻攝自 Dcard ）

▲其他網友分享徒手撕開三倍券信封慘況。（圖／翻攝自 Dcard ）

▲其他網友分享徒手撕開三倍券信封慘況。（圖／翻攝自 Dcard ）

行政院推出之振興三倍券 15 日正式上路，民眾可以至指定地點領取預購的振興三倍券，也可至郵局直接購買紙本，而紙本三倍券推出之後，更是引發民眾話題不斷。17 日一名女網友在《 Dcard 》貼文提到，去超商領完三倍券興奮撕開信封，豈料「一慘況」卻被家人嘲笑，畫面曝光更釣出一票苦主共鳴。原 PO 表示，早上很開心去超商領了預購的三倍券，整體包裝還不錯，想說回家立刻開箱看看三倍券的真面目，豈料她徒手撕開三倍券的信封，卻撕得像狗啃一般，直呼「本來想說應該輕而易舉就能拆開，但有拆過的朋友應該都會發現它黏超緊，用美工刀有障礙的我怕割到三倍券本身，所以決定主要用手撕開再加上美工刀輔助」，最後信封變得破破爛爛。原 PO 笑稱「不過我安慰自己，沒關係一定大家都跟我一樣啦，它黏那麼緊，很多人一定也都拆得很醜」，並傳到 LINE 的家人群組，希望討個認同感，卻被姊姊嘲笑「窮成這樣啊？」讓原 PO 崩潰表示「沒想到討拍不成，還被我姊笑很窮，然後大嫂的包裝還是超美，我的到底花（發）生什麼事？」貼文一出，隨即引發熱烈回響，意外釣出許多苦主共鳴，紛紛回應「我一開始不知道黏很緊，買東西時正要拆封，結果撕很久還亂七八糟，店員跟我一起尷尬」、「我也是結帳在櫃台拆，尷尬到爆」、「郵局的一位阿姨看到我撕得很艱難，就幫我用剪刀從側邊剪開了」、「我也是看我男友撕得像原 PO 那樣，直接拿美工刀割開了，完全不後悔」、「沒事啦，我也是超暴力直接撕開，我全家傻眼，還說到底多急？」（編輯：賴詠璿）