是孝順還媽寶？對象「薪水全上繳」　男無奈：根本無底洞

▲網友感嘆交往對象薪水全上繳給媽媽了。（圖／翻攝自 PTT ）

交往通常是男女雙方之間的事，但結婚卻常常牽扯到兩個家庭彼此的包容和連結，不少摩擦和爭執經常會藏在生活的小細節當中。近日就有一名網友分享自己兩任交往的對象薪水都會直接上繳給媽媽，但對方媽媽卻都有著會賭博的習慣，讓他不禁好奇像這樣將薪水「全額上繳」的作法是否合適，掀起網友討論。原 Po 分享交往對象都有「上繳薪水」的習慣，但兩者想法卻不盡相同。其中一位的心態認為「上繳是天經地義的」，他也形容對方幾乎是「媽寶」會 100 % 聽媽媽的話，但另一位則有點被半強迫性的拿走，是一直相信母親會改的人。對此，原 Po 就表示如果媽媽會幫孩子理財存錢就算了，但這兩位的情況並非如此。對此，他就詢問「有沒有對象類似薪水全額上繳例子是好的」，引來兩派網友熱議。有網友就表示「無論男女、無論是否賭博，薪水全部上繳都不 ok 」，認為賭博負債之類的就是無底洞，也有人表示「不能掌控自己的錢 = 不會掌控自己的生活」、「成年人的錢完全給別人管通通不合理」。但也有人認為「孝順不是媽寶」，就算是未來薪水也是會給另一半管理「單純物慾很低而已」、「人家賺的錢給媽媽有什麼不對」、「我全額上繳，但是投資規劃還是自己來」、「會把本子印章提款卡那些放我媽那，有時候要跟我媽拿很麻煩但這樣會很省錢」、「覺得是親情勒索吧，過於順從的小孩通常都會缺乏獨立思考個性」。（編輯：楊智傑）