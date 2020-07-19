賞小鹿斑比不用飛日本！　爆紅「台版小奈良 」就在這

根據The China Post 報導，近年來吹起一股賞鹿風，小鹿可愛的模樣令人無法招架，許多人甚至為了欣賞小鹿不惜飛到日本奈良。近期位在嘉義號稱「台版小奈良」的景點成為網紅打卡最夯地點，不用飛到日本就能欣賞可愛小鹿！
喜歡賞鹿的你，絕不能錯過座落於阿里山山腳下的「逐鹿傳說梅花鹿園」。園區內不僅能和萌到令人融化的小鹿斑比合照，還可以體驗鄒族傳統狩獵活動。
「嘉義小奈良」位於台18線觸口的鄒族逐鹿部落，新規劃的鹿園達1.9公頃，園區內可賞見可愛指數爆表的斑比，還有機會近距離與它們互動、餵小鹿吃草。由皺族親自人工飼養的鹿群溫馴，大家可安心拍出不少值得收藏的合照。入園費用150元可折抵50元，而梅花鹿餵食體驗需要預約，出發前可先致電詢問，也記得避開週一、二的休園日，才不會撲空喔！
「台版小奈良」位在台18線觸口的逐鹿部落，佔地面積1.9公頃，超萌的小鹿斑比在廣闊的草地上悠閒散步，非常療癒。入園後，你可以近距離接觸摸摸它們、與它們互動，還可以直接餵食。由鄒族親自飼養的鹿群相當溫馴，你可以安心拍照、互動。
入場費每人新台幣150元，若要體驗餵食小鹿，必須提前預約，且注意週一、週二休園，以免白跑一趟。
除了可以被鹿包圍，作為生態園區的景點也結合在地部落文化，開放射箭場提供射箭體驗，現場還有市集可享用享原住民烤肉、小米酒冰淇淋等，現場不定時還有表演，不論親子、情侶還是朋友旅遊，都超適合列入阿里山行程口袋清單！提醒大家園區小黑蚊偏多，建議可穿長袖長褲前往，或自備防蚊液，就能更加開心地玩樂喔！
在園區內除了享受被可愛破表的鹿群圍繞之外，園區結合在地部落文化，你可以在此體驗射箭、還能在市集享用原住民烤肉、小米酒冰淇淋等等。另外，千萬不可錯過不定時的現場精彩表演，但還是必須提醒園區內小黑蚊較多，建議自備防蚊液，以免被叮出紅豆冰。
地址: 嘉義縣番路鄉觸口村車埕51號
營業時間｜週三到週六 09:00 ~ 17:00 (12:00~14:00 休息時間) |
入場費用｜ 150元 (三歲以下兒童免費）、射箭體驗每人150元
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