2020全中運開幕　千人驕仔舞、選手嗨爆屏東

▲屏東縣長潘孟安親自參與千人驕仔舞、選手之夜掀起一波波高潮，吸引爆滿民眾參加，屏東城開不夜！。（圖／屏東縣政府提供 , 2020.07.18）

▲引燃聖火採用創新安排，運用低空無人機，酬載安全合格的冷煙火引燃聖火，這是全台灣首次以低空特效無人機引燃聖火。（圖／屏東縣政府提供 2020.07.18）

109年全國中等學校運動會7月18日起在屏東登場，今晚開幕典禮全國1萬6千名選手教練湧入，這是新冠肺炎疫情趨緩後辦理的第一場規模最大的全國運動賽事，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠都出席為選手加油，屏東縣長潘孟安率縣府團隊展現屏東熱情，千人驕仔舞、選手之夜掀起一波波高潮，吸引爆滿民眾參加，屏東城開不夜！開幕典禮在屏東縣立田徑場舉行，屏東睽違24年再度舉辦全國性大型賽事，全縣如辦喜事熱鬧滾滾，開幕就以全中運主題曲「屏東Keep going」所編成的「Young Young 好樣-千人驕仔舞」揭開序幕，由縣內9所國高中計1000多名學生擔綱演出，5個不同隊型著白色T恤搭配各顏色的領巾，展現出繽紛亮眼的視覺效果，展現出青少年旺盛生命力，並凸顯出全中運青春活力值得一提的是，開幕典禮中的國歌演唱呈現台灣多元文化融合的和諧與璀璨，以客語歌曲「客家本色」歌詞中『永久不忘祖宗言，千年萬年』曲段，加上原民古謠「Lumi」(快樂的聚會)，以及屏東在地的文化元素恆春古調「思想起」等三種不同語言族群，和諧地融入國歌的編曲。引燃聖火則是由屏東縣舉重青年好手劉永富、青年柔道好手沈奕君等兩位同學擔任聖火手，採用創新安排，運用低空無人機，酬載安全合格的冷煙火引燃聖火，這是全台灣首次以低空特效無人機引燃聖火。