吉貝瘋狂了！5000人登島欣賞無人機煙火秀演出

迎來今年2020國際海上花火節第一場離島的Special演出，位在北海以「沙嘴」地質聞名於世的吉貝，18日晚間全島都沸騰瘋狂了，初估島上同時有5000名遊客欣賞火花演出，各風景據點、餐廳及賣場都大排長龍，讓島上居民發了一筆小財。



▲無人機冉冉升空排出了「吉貝」2個大字，令在場5000人一陣驚呼，大聲鼓掌尖叫。（圖／記者張塵攝，2020.07.19） 當地旅遊業者表示，往來赤崁、吉貝的交通船與遊艇，早在一個半月前就被預訂一空，光是昨天就有4.50艘船班；晚間花火節吉貝場由在地團體「吉貝武聖殿國樂團」揭開序幕，隨後由超級偶像6冠軍-李子森接棒演出。晚上8點一到無人機冉冉升空，排出了「吉貝」2個大字，令在場5000人一陣驚呼，大聲鼓掌尖叫。接著無人機排出知名的三心石滬、浮潛、水上摩托車、河豚的圖案，燈光秀之後就是精彩的煙火秀了，搭配浪漫的音樂令大家如癡如醉，璀璨照亮吉貝島夜空。



▲旅遊處長陳美齡表示，吉貝是澎湖觀光推廣的重要島嶼之一，擁有世界級的地質景觀「沙嘴」名聞中外，是理想的海岸渡假勝地。（圖／記者張塵攝，2020.07.19） 旅遊處長陳美齡表示，吉貝是澎湖觀光推廣的重要島嶼之一，擁有世界級的地質景觀「沙嘴」名聞中外，碧海藍天以及肥美的海鮮，島上還有渡假小屋可供住宿，平緩的沙岸適合游泳、潛水，是理想的海岸渡假勝地；在花火節享受表演後，還有遊客留宿觀星，享受如同海島渡假氛圍。



▲接下來還有8月1日七美場、以及8月15日望安2個離島場次，想要前往離島享受離島專屬的煙火展演的民眾，請事先安排船位以免向隅。（圖／澎湖縣政府提供） 吉貝場花火使用150台高科技無人機演出，主辦單位設計出許多代表性的象徵圖形，都是吉貝地方特色的景點和活動，希望能好好行銷當地亮點，接下來還有8月1日七美場、以及8月15日望安2個離島場次，想要前往離島享受離島專屬的煙火展演的民眾，請事先安排船位以免向隅。







