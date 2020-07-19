男外送點鰻魚飯！「敷衍食材」曝光　他崩潰：這是罐頭吧

炎炎夏日連出門買飯都覺得快熱翻了！在外送平台越來越發達的現在，不少人見室外氣候炎熱，會改選則利用外送服務來點餐，不僅美食選擇多元，更能夠省下親自出門受日曬的麻煩。不過近日就有網友點了鰻魚飯外送，卻發現送來的餐點和在手機 APP 上看到的圖片「差很大」，讓他忍不住質疑「該不會是罐頭做的」，引起眾人討論。

一名網友在美食外送平台上看見店家所販售的「烤鰻魚拌飯」不禁食指大動，立刻加入購物清單。沒想到餐點上門後，他打開一看卻和手機上精緻的畫面差很多，仔細比照原 Po 貼上臉書的照片可以發現，原先該是

溏心蛋

卻變成了煎蛋，而滿滿的鰻魚看起來卻像是從紅燒鰻罐頭拿出來的，讓他大喊「老闆你老實告訴我，我保證不揍你」。

▲網友打開外送餐點發現與照片差很大。（圖／翻攝自臉書《爆怨公社》）

照片曝光後，馬上掀起網友們的熱議，當中就有愛用美食外送的網友表示「這很正常，照片本來就參考用」、「我遇過更慘的，主菜份量減半」、「這加上外送費，感覺很盤」、「欸我不行，等級差太多了吧」、「唬爛別人賣，這份量很少耶」、「這自己弄一弄就比他好看好吃多了」。

不過也有從事餐飲業的網友回應「有些店鰻魚炒飯也是用罐頭」、「鰻魚罐頭也不便宜，一個便當 80 元的話，用鰻魚大概就 40 幾元了。除非你的便當 500 元，才可能用真鰻魚」、「沒錯啊也是鰻魚啊」、「餐點平價本來就不用要求食材多好了吧」，事實上，外送懶人經濟夯，消費者除了自行評估外，也可查看店家評價再做決定。（編輯：楊智傑）