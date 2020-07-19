台灣農業有多猛？內行人指「1關鍵優勢」：根本世界第一

▲網友好奇台灣農業優勢所在。（圖／翻攝自 PTT ）

台灣以農立國，政府也不斷扶植農業轉型，而農委會為振興農業旅遊產業，也推出 500 萬張農遊券，鼓勵民眾購買國產農產品、參與休閒農業旅遊，讓不少台灣人更感受到台灣農產品產銷或水果甜度等都遠勝他國。對此，就有網友好奇「台灣農業到底多猛」，掀起不少網友熱烈討論。近日就有網友以「台灣農業到底多猛」在 PTT 發文詢問，表示「看到新聞在報導日本人超愛台灣豬，而台灣水果跟鰻魚也是日本人超愛的產品，一個小小的島可以有水果王國、養豬王國、鰻魚王國等稱號」，好奇台灣農業為何總是能領先他國，有哪方面是特別突出的優勢。貼文才剛發出沒多久，就有內行網友分享「以現在的甜度 100% 來看，我小時候水果的甜度大概只有 20 % ，以精緻農業來看，台灣農業是全世界第一沒錯」、「種果樹大約要 5年才能有錢賺（還不保證一定賺錢）， 7、80歲的果農毫不猶豫的栽植新品種，很勇於嘗試，才有後來的珍珠芭樂、玉荷包等」。此外也有留言表示「台灣農業改良技術超強的」、「跟先進農業國家相比倒也還好，但是有些品項台灣有優勢」、「台灣農產品已經算厲害了」。另外，推廣台灣農業旅遊產業的農遊券今日也將進行第二波抽獎，預計將從約 347 萬登記者中抽出 335 萬份，中獎機率超過 9 成，系統將透過手機簡訊發送「取票連結」給農遊券幸運得主，民眾可關注自己是否幸運中獎。（編輯：楊智傑）