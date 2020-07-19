快訊／再增1名境外移入確診　指揮中心下午2時對外說明

中央流行疫情指揮中心今（19）日上午指出，再新增1名境外移入新冠肺炎確診個案，為因應相關疫情，將於下午2時召開臨時記者會，由指揮中心發言人莊人祥出面，說明相關防疫作為等事宜。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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