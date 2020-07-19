三浦春馬驟逝！室友曝他曾「自責大哭」　背後原因全曝光

日本人氣男星三浦春馬昨（ 18 ）日下午被發現在東京港區住宅自縊身亡，消息震驚外界。而其所屬的經紀公司也在晚間發表聲明，證實藝人過世的消息。而在 3 年前三浦春馬就曾遠赴英國留學，當時一名中國網友就曾與他當過室友，並在微博撰文紀錄「和三浦春馬當室友是怎樣的體驗」，再度引起眾人討論。

▲中國網友三年前的紀錄，此時成為粉絲們回憶之處。（圖／翻攝自China Film & TV Market臉書）

時間回到 2017 年，三浦春馬和該名中國網友在倫敦圖廷貝克區曾當過為期兩個月的室友，該名網友就回憶當時和三浦春馬剛認識時，他只簡單介紹自己是個從日本來的演藝人員，直到好幾名日本人相繼與他要求合照被三浦春馬拒絕，該網友才發現他其實在日本是位明星，當時三浦春馬甚至還擔心粉絲會特別跑到英國，請他別將合照上傳到網路上。

▲三浦春馬在英國期間相當低調。（圖／翻攝自China Film & TV Market臉書）

該名室友也紀錄了某次自己回到家，卻意外發現三浦春馬默默在家中哭的回憶，在他一問之下才知道，經紀公司認為他在英國是「浪費時間」，應該趕緊回日本工作，當時該名室友內心就想著「他怎麼這麼沒自信」。此外，對自己要求甚高的三浦春馬也向他表示自己覺得《進擊的巨人》拍得很爛「感覺對不起喜歡漫畫的粉絲」。

▲三浦春馬曾自責的表示自己很對不起粉絲。（圖／翻攝自China Film & TV Market臉書）

而得知三浦春馬的噩耗後，該名網友也在該篇貼文回應「消息太突然，他的 IG 早上還在線，相信這也是他自己的決定，很感謝他帶給我美好回憶，希望他在另一邊一切都好」，並表示出於對他的尊重和想保留屬於兩人的回憶，之後不會再更新。

▲事發後該名網友也表達不捨。（圖／翻攝自China Film & TV Market臉書）

根據日媒報導，三浦春馬被發現在家中自縊時，他仍有微弱心跳，但經過救護人員用心臟去顫器（AED）搶救無效後，最後仍回天乏術，宣告死亡。 （編輯：楊智傑）