櫻花妹當外送員賺翻！她月收40萬日圓超嗨　網曝真實現況

▲該名女外送員也表示自己除了努力接單，中午還會讓自己休息兩三個小時。（圖／翻攝自 YouTube ）

自從美食外送平台所帶來的「宅經濟」影響全台，不少一名網友就好奇外送員薪水是不是真能夠養活自己，足夠維持生活開銷。而日前就有日本媒體報導，在日本有一名年僅 23 歲的櫻花妹僅靠跑 UberEATS，一個月就可以賺大約 40 萬日圓（約新台幣 11 萬），讓不少網友直呼「原來日本外送員好賺到足以改變人生」。根據日媒《富士新聞網（ FNN ）》的報導，原先這位女子沉迷賭博，連高中都沒上，但後來靠著外送工作，一周能接大約 160 單，等於周薪 8 萬日圓左右（約新台幣 2 萬 1 千元），她還說目前有更努力一點， 1 小時大概可以拚到 3 單，換算時薪 2 千圓日幣（約新台幣 550 元），月薪可以高達 40 萬日圓。而看到這段報導後，原 Po 也忍不住感嘆「台灣地小人稠、店密集，也使得每一趟的外送費都不高」，加上各大外送平台為搶市占率，不時會有免運活動，也使得外送員每一趟的外送費都不高，無法像這位日本女外送員一樣，因為單筆外送費高，還能自主控制工作時間和生活品質。不過在這篇貼文曝光後，也有許多網友就針對這個現象表示「其實跟台灣初期一樣，狂打多好賺」、「台灣以前也是吧？等有人跟你搶就不一樣了」、「你沒考慮到物價水平， 20 萬日圓 = 他們 22 k」、「日本機車駕照難考，已經減少一堆競爭者」、「疫情關係吧，很多餐廳都開始搞外賣了」。（編輯：楊智傑）