吃爭鮮預算100元怎麼點？ 老饕曝「4招神組合」：吃超飽

▲連鎖迴轉壽司平價又美味，但只靠 100 元要怎麼吃飽呢？（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

連鎖迴轉壽司店平價又美味，是不少台灣人喜愛的餐廳選擇，民眾可以到迴轉壽司店直接向服務員點選想吃的口味，也能直接從轉盤上拿取壽司。不過對於一般上班族來說該怎麼吃最划算，就成了重要關鍵。近日就有網友詢問「預算只有 100元，在爭鮮要怎麼吃才划算」，意外釣出神通廣大的網友推薦了最划算的吃法。

原 Po 在 PTT 上發文表示，剛好想吃爭鮮犒賞自己，但身上卻只有 100 元，最多也只能吃到 150 元。而連鎖迴轉壽司店不只提供壽司、生魚片等眾人的心頭好，其他餐點也是品項眾多，讓他不知該從何挑選才超值，忍不住發文詢問「在爭鮮要吃什麼品項，才吃得飽最划算？」。

▲網友想在爭鮮靠 100 元來填飽肚子，引起眾人分享自己的吃法。（圖／翻攝自 PTT ）

該篇貼文才剛曝光不久，立刻就吸引網友紛紛留言推薦自己心目中最划算的吃法，其中就有不少人推薦「外帶餐盒剛好 100 ，就可以吃蠻飽的了」、「黃瓜卷、旗魚鬆卷、鐵火卷和豆皮壽司」、「稻荷壽司 4 盤加味噌湯，剩下的就靠薑片和綠茶包了」、「一個鮭魚壽司、兩個茶碗蒸和兩個湯」、「去車站的爭鮮買，可以買到很多種壽司，或是直接買他們的丼飯也可以」。

不過當然也有網友認為，與其花 100 元去吃爭鮮，反倒不如選擇其他的餐點會吃的比較有飽足感「花 100 元吃爭鮮，不如去吃牛肉湯麵吧，還能吃飽」、「突然想到 100 元連壽司郎的鮪魚大腹都不夠付」、「 100 元吃爭鮮根本不可能吃飽，就算吃丼飯也少的可憐」。（編輯：楊智傑）