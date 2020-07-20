NOW早報／女逛全聯用三倍券遭拒！「理由」曝光婆媽看傻

行政院推出的「振興三倍券」日前開放領取之後，不少民眾興奮的拿著紙本券到店家消費拼經濟，不過，近日就有網友分享自己去超市買東西時，首次使用三倍券付錢，沒想到店員竟然不收，理由曝光後引發熱議。

原 PO 在「我愛全聯好物老實說」貼文指出，第一次去全聯用三倍券就被打槍，因為三倍券原本附的信封袋開口有點小，他抽出兩百元的時候有點摺到，結果收銀的店員說，「摺到的三倍券不能用喔」！這讓原 PO 傻眼指出「當下有點錯愕，又怕拿第二張又摺到，所以直接用錢包扣款了」。

▲三倍券。（示意圖／記者王柏文攝）

▲台灣再新增 1 名新冠肺炎境外移入確診個案，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

▲安徽全椒縣滁河實施爆破疏洪。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲媽媽在 Ella （右）幼稚園時替她化妝。（圖／ Ella 臉書）