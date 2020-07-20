NOW早報／女逛全聯用三倍券遭拒！「理由」曝光婆媽看傻

女逛全聯用三倍券店員竟不收！「理由」曝光 婆媽全看傻
行政院推出的「振興三倍券」日前開放領取之後，不少民眾興奮的拿著紙本券到店家消費拼經濟，不過，近日就有網友分享自己去超市買東西時，首次使用三倍券付錢，沒想到店員竟然不收，理由曝光後引發熱議。
原 PO 在「我愛全聯好物老實說」貼文指出，第一次去全聯用三倍券就被打槍，因為三倍券原本附的信封袋開口有點小，他抽出兩百元的時候有點摺到，結果收銀的店員說，「摺到的三倍券不能用喔」！這讓原 PO 傻眼指出「當下有點錯愕，又怕拿第二張又摺到，所以直接用錢包扣款了」。
貼文一出，網友紛紛回應「店員搞錯了吧？怎麼可能不能收」、「拜託，鈔票更多摺到好嗎，有些真的快爛掉都在付了」、「店員是不是被最近網路謠傳騙了阿」、「摺到的可以用，我這邊全聯店員就沒說啥」、「紙類的東西摺到很正常好嗎，怎可能不能用，傻眼」。
事實上，近日網路上就流傳「三倍券千萬不要摺起來或者有髒汙，因為這樣銀行跟店家都會拒收」，對此，經濟部日前就澄清，只要號碼、文字及花紋在可以辨識的情況下，些微折損或是髒汙並不會影響使用，但要注意的是，如有破損情形，「餘留部分要在 4 分之 3 以上」，銀行才會接受兌現辦理。
今日天氣／各地高溫炎熱 午後慎防大雨
今（ 20 ）日各地大多以多雲到晴為主，清晨至上午雖然中南部沿海有零星降雨，不過雨量不多，其他地區天氣大致穩定，由於環境有利於午後對流發展，預計午後雷陣雨會來得較早且較為旺盛，除各地山區外，西半部大部分平地及東北部近山區平地出現午後雷雨的機率相當高，有局部短時大雨發生的機率，沒下雨前天氣仍炎熱，各地高溫普遍在 35 度左右，其中內陸近山區地方、盆地及縱谷仍有機會出現 36 至 38 度左右的高溫，外出需做好防曬並多補充水分。
40 多歲男自香港返台探親 入境採檢確診新冠肺炎
中央流行疫情指揮中心昨（ 19 ）日公布國內新增 1 例境外移入新冠肺炎病例（案 455 ），為 40 多歲男性，在今（ 2020 ）年 7 月 17 日獨自從香港返國探親。
豪雨成災！中國大陸多地水位破紀錄 安徽炸堤防疏洪
中國大陸一個多月來暴雨不斷，長江中下游正處於新一輪強降雨階段，防汛形勢嚴峻。連日豪雨導致安徽滁河水位快速上漲，為緩解防洪壓力， 19 日凌晨 3 點左右，安徽滁州全椒縣對滁河堤壩實施爆破洩洪，爆破洩洪後，滁河水位將會下降 70 公分左右，能夠有效緩解防汛壓力。
影／珍惜憲法時刻！蔡英文全代會喊話：優先推動憲政改革
身兼民進黨主席的總統蔡英文，昨（ 19 ）日於全國黨員代表大會開幕式上致詞，交付四大任務，其中強調民進黨宣稱的改革，要說到做到，而當務之急就是憲政改革，讓國家治理能更有效率。因此她呼籲在野黨，一起珍惜憲改的「憲法時刻」，除了有共識的十八歲公民權，廢考監議題都可以優先進行。
Ella 幼稚園「濃妝豔抹」 網激動：一眼就能認出
39 歲的 Ella（陳嘉樺）出道於女團 S.H.E ，自然、大喇喇的個性深受各年齡層喜愛，8 年前踏入婚姻後育有寶貝兒子勁寶，家庭生活幸福美滿，昨（ 19 ）日 Ella 曬出自己幼稚園時的模樣，貼文才曝光不到 1 小時，就超過 3 萬人上前按讚。（編輯：賴詠璿）
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