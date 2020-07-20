為何學生不用功？教授「一語道破」關鍵　網更揭1大問題

▲教授表示因為台灣的大學學費太便宜導致學生不用功。（圖／翻攝自 PTT ）

許多人在高中求學時，通常都會以「考上一間好大學」為目標，有的人偏重選校，有的人則是會選系，但是當上了大學以後，你是否還記得當時的理想，有確實用功唸書呢？對此，就有網友分享，台灣的大學生為何打混的真正原因。該名網友在 PTT 八卦版上以「教授說台灣學費太便宜，學生才不用功」為題，表示他之前當 TA 時，收到很多亂寫的作業，而有次教授語重心長的說，「就是因為台灣的大學學費太便宜，學生才這樣打混，像是美國頂尖大學，學費那麼貴，所以大家都專心做研究，設備和聘請的人才也都是一流的，教授說的是不是很有道理？」。貼文一出引發熱議，網友態度幾乎一面倒，認為「主因是大學太多吧」、「大學太好考才變這樣吧」、「取得學歷過於簡單，標準不嚴格就會造成學生不用功啊」;也有網友認為「學店比國立大學貴也沒看到比較認真」、「屁，因為不是自己付錢，所以沒感覺，跟貴不貴沒關係」、「學店開太多，應該收掉7成，資源集中幾間，自然素質提升」。其中更有位網友點出 1 大關鍵問題，他認為學費便宜是其中一個原因，但台灣的大學問題也很大，「什麼年代了，還要大一必修國文英文，一堆通識課，還有很多系上無用必修，學分數也是，國外學校每學期修的課程數量平均可能只有台灣學生的一半，但相對每一堂課都較扎實，做 final project 也是玩真的」，反觀台灣每學期時間太長，「老師亂教，學生亂上，反正考研究所就去補習就好了」。(編輯：郭佩蓉)