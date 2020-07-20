日本人與韓國人相互討厭？網狂酸「真實現況」：根本矛盾

▲網友在 PTT 八卦版上以「為何日本人這麼討厭韓國人」為題發文。（圖／翻攝自 PTT ）

在 1910 年時，日本與韓國簽訂《日韓合併條約》，韓國正式成為日本殖民地，不過在這期間，日本採取強硬統治手段，後來雖大量投資韓國基礎設施，不過為的是服務日本本國，所以大量剝削韓國人民，使韓國人心懷不滿，而朝鮮半島唯一作為外國領土的時期，也就是日治時期。對此，有網友好奇發問「為何日本人這麼討厭韓國人」?該名網友在 PTT 八卦版上以「為何日本人這麼討厭韓國人」為題發文，表示「中國、台灣、韓國跟日本都有難解的歷史問題，日本現在跟中國、台灣關係都不錯，但與韓國卻水火不容，為何日本人這麼討厭韓國人」？貼文 PO 出後引發網友熱議，「強姦虐待人家幾十年還好意思」、「南北韓一致的討厭日本咧，沒事就要進出人家家裡，難怪啊」、「是韓國人討厭日本人，但日本人沒有把韓國人當成一回事」、「反了吧，韓國反日教育，日本就網友打打嘴砲而已」、「因為韓國最認真追討日本 2 戰時的戰爭責任啊，不管是慰安婦或強迫徵兵都緊咬，不像中台執政者只是做做秀」。也有些網友表示「日韓討厭對方只是工作，哈對方才是日常生活」、「日妹超哈韓的喔」、「不要以爲網路上罵的就是真的喔，年輕人超哈韓」、「日女很哈韓，看到很多學韓文的」、「日韓一家親」、「好笑的是，南韓討厭日本但是卻愛去日本旅遊，根本矛盾」。歷史已成過去，雖要警惕，不過也不必時刻懷恨於心，而事實上，在 2010 年時，日本首相菅直人就《日韓合併條約》簽署 100 周年發表首相談話，在談話中他就日本過去對韓國實行的殖民統治表示反省和道歉：「韓國人民因違背本意受到殖民統治，民族自尊受到嚴重傷害。對於殖民統治造成的巨大損失和痛苦，日本政府再次表示深刻的反省和由衷的歉意。」（編輯：郭佩蓉）