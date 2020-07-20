威力彩衝20.8億！「最熱獎號」曝光　1數字史上猛開244次

▲威力彩。（圖／NOWnews 資料照）

▲台彩網站「冷熱門球號」資料統計。（圖／翻攝自台彩）

威力彩頭獎連摃 45 期，台灣彩券預估，今（ 20 ）日的頭獎獎金上看 20.8 億元，若一注獨得，將成今年度最高單注獎金。此外，台彩也在網站統計威力彩發行以來的冷熱門號碼，其中「一數字」已經狂開 244 次，也是不少彩迷下注的首選號。威力彩自 2008 年推出至今，已經 12 年之久，累積不少彩迷，根據台彩網站「冷熱門球號」資料統計，第一區開出最多次數的中獎數字為「 24 」，累計開出高達 244 次，其次則為「 04 」，累計開出 226 次，再來則為「 03 」，累計開出 225 次。第二區開出最多次數的中獎號碼為「 05 」，累計開出高達 177 次，其次為「 02 」，累計開出 176 次；第三名則為「 03 」，累計開出 163 次。若單看本年度的「冷熱門球號」，第一區開出次數最高的中獎數字為「 31、33、35 」並列，各開出 14 次，其次為「 16、17、24、27、30 」並列，各開出 12 次；第二區開出次數最高的中獎數字為「 08 」，累計開出 11 次，其次為「 01 」，累計開出 10 次；第三名則為「 04 」，累計開出 9 次。不過，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：賴詠璿）