動滋券開放登記卻「卡爆」！官網無限轉圈　網友超崩潰

▲動滋券已開放線上登記。（圖／翻攝自 PTT ）

▲其他網友表示動滋券線上登記失敗。（圖／翻攝自 PTT ）

體育署表示正緊急連絡廠商搶修中。

▲動滋券使用方法。（圖／教育部提供）

因新冠肺炎（COVID-19）影響，除了全球經濟大衰退以外，國內經濟也是慘不忍睹，政府為振興經濟推出三倍券、藝 FUN 券以及農遊券，緊接著教育部也推出了可以觀賞運動賽事以及購買體育運品的動滋券，在今日（20）日零時起開放線上登記，不過卻有網友 PO 文抱怨動滋券登入狀況「好卡，瀏覽器整個沒反應」。該名網友在 PTT 八卦版上以「為什麼動滋券會卡啊」為題，表示「剛才開放單號可以登記動滋券了，可是好卡喔，瀏覽器整個沒反應，是申請的人太多，還是網站太廢？農遊券、藝 FUN 券都沒卡，你個動滋券卡成這樣，還是台灣有這麼多人在運動嗎？」貼文一出，許多網友也紛紛回應「超卡，根本送不出去」、「卡卡的動滋動滋，不意外」、「早上 6:00 依然卡」、「想說起床再弄，結果還是卡」、「試到懷疑人生」、「卡一整晚，智障政府」、「卡，試幾十次終於打好資料，一按登記網頁直接掛掉」。而另一名網友以「動滋券登入狀況？」為題好奇發文表示，是否有人成功登入網頁及登記成功，他光是試著登入網頁試了半小時，結果還登記失敗，要不是家中老人交代，還真不想搞了，讓他實在是「氣氣氣氣氣」，不過有網友貼出登記成功會取得的畫面截圖，也有網友說明「應該就是因為驗證碼」。至於網站卡爆造成民怨，政府準備了 400 萬份，單張價值 500 元的動滋券，只要是本國國民及持有居留證的非本國籍配偶皆可登記，取得及使用方法為下，上動滋網「don500.sa.gov.tw」登記，時間為 7/20 到 7/26 日， 7/20-7/25 看證件末碼分流，單號為一三五，雙號則為二四六， 7/26 當日則開放全民登記；而公開抽籤時間為 7/28 15:30 分，直到 8/1 才能開始使用，而該券可使用運動場館、觀看運動賽事、購買體育用品、參加體育活動、運動旅遊以及電子競技等皆可使用。（編輯：郭佩蓉）