真的超好賺？安全帽稱霸「三角窗」店面　內行曝利潤來源

台灣許多黃金地帶寸土寸金，但卻常常看見路邊的安全帽店面開在租金、房價較高的「三角窗」店面，這就吸引了不少網友疑惑，究竟這些能開在三角窗店面卻大多屹立不搖的安全帽店，利潤是否比常人想像來的高，否則一般民眾久久去一次安全帽店，要如何才能生存在競爭激烈的地段，引起眾人討論。

這位網友在 PTT 就發文表示「每次停在大馬路，三角窗一堆超大間的，一眼望去都沒有人」，並指出很多民眾會選擇購買一頂只要 200 元的安全帽，事後也沒怎麼在換內襯跟護目鏡。對此，他也猜測「還是重機玩家的人口，就有辦法支撐那麼多安全帽店，立足在各大入口三角窗了」。

▲網友好奇詢問安全帽店到底有多好賺，能在三角鋪店面生存。（圖／翻攝自 PTT ）

不過在看到貼文後，吸引網友們議論紛紛之外，也有內行就留言回應「安全帽 199 的一個批發 50 當然賺」、「幾千塊的安全帽，利潤基本上都可能有一半了，更遑論那種幾百塊的，甚至安全帽鏡片毛利也不低，是消耗品」、「靠高利潤、低人力，沒別的了」，另外也有人歸納出這些店鋪除了賣安全帽外，雨衣、雨具、手套等都是獲利來源。

事實上，根據《今日新聞》記者採訪結果，業者就回應由於在台灣，安全帽屬於剛需產品，而安全帽店也不單靠賣安全帽賺錢，安全帽終端的毛利大概是 40％～50％ ，其中利潤最高的「安全帽鏡片」同時又屬消耗品，汰換比例相較來的高，其中毛利更高達 70％ 左右，是主要的利潤來源。（編輯：楊智傑）