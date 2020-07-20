只欠東風！家樂福併購頂好萬事具備　就差公平會點頭

▲家樂福和虱目魚業者合作，推有農銷履歷的嚴選虱目魚（圖／記者劉雅文攝）。

家樂福集團在今年6月初為零售市場投下震撼彈，宣布以32億元收購頂好與Jasons超市，家樂福總經理王俊超表示，目前所有併購相關程序都準備好了，就差公平會點頭。他提到，移交的準備、換看板、換系統、未來佈局等種種都考量好了，但是還不能去聯絡對方，因為公平會還沒有同意。家樂福併購後將提高市占，外界臆測將成為全聯最大的假想敵。對此，王俊超表示，感到非常開心，對併購樂觀其成，他還透露以前去大型連鎖量販都沒人理他，現在走去還會有人拿對講機通知，就連廠商去報價，對方也會問家路幅有沒有進貨，這回選擇併購頂好，他認為可以讓消費者有更多選擇、活絡市場。至於先前因為家樂福股東之一的統一企業持股約40%，如果統一企業能夠影響家樂福的人事和業務，將會對相關市場造成影響，王俊超也解釋，統一雖然是股東，但持股不過五成，重大決議都還是由家樂福來決定，包含先前買下台糖超市，到現在併購頂好，最後決議都不受統一影響。另外，過去台灣歷經食安風暴，讓現代人對吃的品質更加要求，各種通路業者也力推有產銷履歷的生鮮蔬果，從一般市場到大型量販等等，消費者重視能追溯源頭、有品質保證的商品，量販業者也看中市場這塊需求，提出有嚴選標章的產品，從產地到運輸、銷售端層層把關，又要接地氣選擇在地生鮮。家樂福鎖定具有台灣代表性的虱目魚，因為國內的虱目魚養殖已經有三百多年的歷史，從早期的淺坪式粗糠養殖，一直進化到深水式養殖，產能足足提高十倍，在市場需求增加下，家樂福跟有50年虱目魚養殖經驗的專家合作，簽署合作儀式。家樂福目前國內虱目魚年銷量大約60萬尾，產值已經從三年前的三千萬，倍增到現在的六千萬，甚至有越來越多魚農希望加入合作，目前現有的10甲魚場供應，預計到今年底將會成長到20甲。王俊超指出，併購頂好後，未來門市通路極大化，目標年銷100萬尾不是問題。虱目魚養殖業者也提到，目前國內虱目魚外銷比例佔比不高，大約10％到20％，主要銷往美國、中東市場，但是今年受到全球疫情影響，外銷銷量也在下降，虱目魚專家陳清岳使用低溫40度的急速冷凍技術，從魚肚、魚柳、魚皮、全魚去刺等都囊括，完整的冷鏈物流，讓量販可以上架。