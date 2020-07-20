台灣防疫規定應全解封？沈富雄曝「原因」嗆：真的太丟臉

新冠肺炎疫情在全世界相當嚴峻，確診人數急遽攀升。對比之下台灣疫情相對穩定。對此，前立委沈富雄今（ 20 ）日感嘆，「人民已經主動解禁，政府跟在後面跑，丟臉」，並呼籲「台灣境內應解除所有防疫規定」。
沈富雄今日在臉書提出對「當下台灣當如何防疫」的見解，「目前全球的疫情正熾，台灣的防疫措施卻亂成一團，不但政出多門，而且無厘頭，矛盾百出的地方比比皆是」。
沈富雄認為，歷經清明、媽祖出巡、五一勞動節及端午四次大規模的「逆時中」群聚活動迄今已經連續 94 天沒有本土新例，證明國內是「無毒狀態」，電視廣告卻一再鼓吹「防疫新生活」，使國人時空錯亂，無端產生無謂的恐懼。
最後沈富雄也認為，台灣境內應該解除所有防疫規定，且社交距離人民已經主動解禁，政府卻跟在後面跑；外出是否戴口罩則隨意，「目前規定在捷運閘口查口罩是笑話」，洗手則從小就已經是基本觀念。
對於境外部分，沈富雄主張「入境全部抗原快篩，呈陽性者循隔離、二採陰、解禁等程序，呈陰性者強制戴口罩 14 天，不隔離」。
沈富雄也以近來遊樂園的人潮作為佐證痛批，「國內的遊樂園向來很少外客，現在人氣鼎沸，卻仍要一人補助 500 元，是不是氣死人！盛況一點也不像防疫新生活，『防疫五月天』自然沒臉到處招搖了」。（編輯：潘毅）
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