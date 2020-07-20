市區小房vs郊區大房哪個好？兩派人馬戰翻揭問題：超重要

▲網友在 PTT 上詢問「住郊區大房真的很爽嗎？」（圖／翻攝自 PTT ）

能擁有一間屬於自己的房子是許多人的夢想，窮盡一生努力工作為的就是能有一個能遮風避雨一輩子的「家」，但究竟要住在什麼樣條件的房子裡，就有網友 PO 文發問，「住郊區大房真的很爽嗎？」引發網友熱議。該名網友在 PTT 八卦版上發文表示，因最近跟別人聊到買房問題，在預算有限的情況下，大概就是「郊區買大房，生活機能差；市區買小房，生活機能好一點」，但他真想不到郊區大房有哪裡爽，並提到郊區大房雖然空間大，但身為肥宅，整天可能坐在電腦桌，也不需大空間，還不如住在市中心小房，平常走路出門就能買到手搖飲，15 分鐘內可到達量販店或火車站，根本比郊區大房舒服，「住郊區大房究竟贏在哪裡」？貼文一出網友紛紛回應，有些網友認為「住大房子空間利用大，也較好停車」、「郊區好啊，停車方便，買車就是要有大院子停車，小地方越待越呆」、「 郊區當然要住別墅，廁所都比台北人的套房大」;但部分網友表示「市區方便，可以多睡 20 分鐘」、「寧願住市區」、「太大間其實也很奇怪，台北待久了」、「就生活品質跟方便性二選一」。不過許多網友指出最大的問題是「鄰居」，紛紛留言表示「遇到惡鄰居你就知道了」、「有沒有垃圾鄰居是很重要的參考依據」、「住哪裡都一樣，鄰居討厭的話你就恨不得搬家」、「爛鄰居超過份，狗都牽來你家大便，菸頭丟你家，檳榔渣汁亂吐，廚餘倒你家水溝，垃圾倒你家」、「遇到壞鄰居真的超不爽」。（編輯：郭佩蓉）