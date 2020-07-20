三倍券怎麼縮水了？這款振興券「怪怪的」　真相萌翻全場

因應新冠疫情影響國內經濟，行政院推出「振興三倍券」以花 1000 賺 3000 的口號刺激民眾消費，而在 15 日開放領取實體票券後，各地的四大超商和郵局，無不充斥著排隊領取的民眾，但也有不少店家擔心會收到偽券。不過近日就有「比手掌還小的三倍券」的畫面曝光，意外掀起眾人討論。

從畫面中可以看到，不論是外包裝設計、橘色塑膠片或是三倍券本體，造型看起來都和實際的振興券沒有兩樣，不過仔細觀察才發現，這些竟然只是比實體還要小的微縮模型！原來這是台灣微縮達人鄭鴻展費盡心血的作品，他將近來成為熱門話題的三倍券縮小，製作成超逼真的模型，不看大小還真的讓不少網友直呼分辨不出真假。

▲微縮達人鄭鴻展將三倍券縮小放在手掌上。（圖／臉書《 Hank Cheng Model & Diorama 》授權提供）

除了將成果貼到網路上引起眾人討論外，微縮達人鄭鴻展也將開箱影片放在臉書專頁《 Hank Cheng Model & Diorama 》，吸引近萬人按讚留言，同時也提醒民眾千萬別使用偽券消費。影片曝光後，就有許多網友紛紛回應表示「太萌了」、「好可愛，想收藏一份在家」、「這是三分之一券啦！只值 300 元」、「大師手真的很巧」。

這份縮小版三倍券做得維妙維肖外，其實還真的有不少商家因為擔心認不出偽券而打算拒領。對此，經濟部就提醒了三倍券上的梅花會有「位置不固定」，「可能完整、可能不完整」的情況，另外也可以透過隱藏字、微小字、視障浮凸符碼、螢光纖維絲、變色流水碼、正面左上轉動變色、正反套印無接縫或扭曲等特點分辨真偽。（編輯：楊智傑）