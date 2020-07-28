椒香麻辣脆雞回歸　限時雙拼組合滿足全天下的爸爸

▲一個套餐5種滿足，最吸睛的就是兩大限量隱藏版新式炸雞同台登場。(圖/NOWnews攝)

▲「椒香麻辣脆雞」強勢回歸，要帶來全新的麻辣旋風。(圖/NOWnews攝)

多數人的童年，總是被家人捧在手心上，不管是吃飯、旅遊都是形影不離，陪伴著自己成長的歷程，而成長是不可逆的過程，直到出了社會，是否感覺到跟家人的互動變少，彼此的生活逐漸被獨立，因此，每到家人的重要節日，身為子女的就得絞盡腦汁，要給家人滿滿的愛與懸念的延續，近來父親節快到了，你想到要怎麼幫爸爸過了嗎？要打到爸爸心坎裡，就得從他的個性、喜好探究起，但相信有不少爸爸對於「要求」總是被動大於主動，就算是這一年一次的大節日，他們也會說「簡單就好」，而不敢把內心的話說出來，面對這樣的「絕對防禦」，就要用出其不意，一次買好買滿的方式，解開悶騷爸爸的心防。首先，要讓爸爸料不著，可以從他想不到的地方著手，像是「提早過」，或是挑爸爸不會起疑心的餐廳來突襲，而多數人再孰悉不過的的速食好鄰居「肯德基」就會是個好點子。近來在網路掀起數波美食聲量的，就是去年(2019)大受好評的「椒香麻辣脆雞」，今年不僅再度上市成為爆紅商品，甚至在許多套餐中都有尬一角，其中讓人眼睛為之一亮的就是「大口雙拼鴛鴦餐」，內容不只有椒香麻辣脆雞，更採雙主角模式，加入「大阪燒無骨大口脆雞」，不僅能一邊品嚐衝勁十足的花椒香氣，也能享受溫和甜順的柴魚口感，而這樣的雙重組合，就適合給爸爸來個出其不意，在父親節前一周，給爸爸來個驚喜感破表的大滿足。另外，想要當天幫爸爸過節，也可以把「椒香麻辣脆雞」當主角，這道回歸不到半年，就在網路上引起各種討論的炸雞單品，不同傳統炸雞的乾香酥脆，一口咬下就能感受到類似韓式炸雞般帶有濕度的脆口，以及爆發性的麻辣花椒香氣，與雞汁混搭，彷彿就像是相見恨晚的絕佳搭配，也是目前市面上少數的醬料炸雞，不管是單點一塊接一塊的吃，或是在各式套餐找尋它的蹤影，都能顛覆爸爸對傳統炸雞的三觀，全家一起共度與往年不同的父親節。不過，若想選擇用「大口雙拼鴛鴦餐」提前替爸爸慶祝，可得注意這款組合餐是限時限量的，只賣到8月3號，而沒買到的民眾也別灰心「椒香麻辣脆雞」會繼續延續對爸爸的愛，在2020父親節和你一同給爸爸最愛你愛你的驚喜感。