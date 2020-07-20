補習班個資哪來的？前員工曝「暗黑手法」嘆：大人超可怕

台灣有不少家長在小孩求學階段會送孩子到補習班，希望在課後能持續學習並在課業上獲得好成績。不過就有網友回想起部分補習班很清楚小孩的家裡電話或是學習環境，藉此強迫推銷到安親班或補習班來上課。貼文曝光後不但引起眾人的討論，更有一名曾經在補習班打過工的網友，揭曉了補習班取得小孩個資的手法。

近日在 PTT 就有網友以「我們從小個資就被出賣了」為題，指出「台灣的教育畸形很大的原因是為了迎合補習班的利益，過大的壓力落差，造成了學生對於補習的依賴感」，除了好奇補習班究竟是如何拿到學生的個資之外，更針對此一現象表示台灣教育是一門生意，而不是投資。

▲網友好奇補習班是如何取得學生個資的。（圖／翻攝自 PTT ）

貼文一發布後，就有曾在補習班打工的網友回應，「我之前幫補習班打工，猜猜看我看到什麼資料？同一條街上某年份出生孩子的地址、生日、姓名和家裡電話」，而它們的工作就是要整理好這些資料再一個個問這些小孩是幾年幾班的，「我打完第一通電話之後突然理解到這個補習班超惡劣」，該名網友更表示「突然覺得大人好可怕，那年我才剛滿 18 歲，我覺得自己做了一件好可怕的事情」。

▲曾在補習班打工的網友分享心得。（圖／翻攝自 PTT ）

不過同時也有網友在該篇文章底下回應「有些補習班真的很惡劣，在國中國小門口堵人，然後利用小孩還小、腦波弱的特性，把他們的個資騙走」、「就你同學去補習班打工就會交全班資料了啊」、「以前我朋友被補習班攔下來的時候都填朋友的電話」、「之前去補習班打工，對外說法都是嬰兒用品展覽問卷留下的」。（編輯：楊智傑）