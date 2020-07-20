躲避爆量觀光客　澎湖人調侃自己成「夜行動物」

今年暑假受限於疫情不能出國，需搭飛機或坐客輪的澎湖成為類出遊首選，觀光客將每個景點都塞爆；對此交通部長林佳龍20日表示，政府推廣國旅目的初步達到，除了澎湖也有其他地方可以去，要去澎湖也可以利用非假日，澎湖的網友則調侃說居民都成了「夜行動物」，等到觀光客都睡著了才能行動。



▲澎湖機場成為全台灣最繁忙的一座機場，單日往返人數屢創新高，19日多達1萬6,686人次進出，較去年同期增加4成左右。（圖／記者張塵攝，2020.07.20） 澎湖機場今年在後疫情時代成為全台灣最繁忙的一座機場，單日往返人數屢創新高，根據航空站資訊7月19日多達1萬6,686人次，較去年同期增加了4成左右，讓不少人擔心澎湖的旅遊品質會受到影響，水電等資源會產生不足的現象。



▲澎湖當地人在臉書發文調侃說，爆量遊客都該回住宿了，路上安全了，買東西不用等待排隊了，趕快出來添購生活物資。（圖／翻攝自臉書） 不過澎湖當地人就在臉書發文自己調侃說，爆量遊客都該回住宿了，路上安全了，買東西不用等待排隊了，趕快出來添購生活物資。該文在晚上約10點30分PO出，還標注演化成夜行動物、澎湖國動員戡亂時期，底下臉友立刻回應觀光客的交通意外事故、每家餐廳大排長龍、遊客像蝗蟲過境等問題，許多人擔心旅遊品質下降之後，反而造成負評不斷。





據馬公市五德里的一位林姓民眾表示，他家因位在管線末端已經好幾天沒有水了，民生用水已出現水壓不足，至於房間、租車、餐廳等都明顯不足，加上澎湖人生活步調緩慢，不少觀光客對於澎湖的路況不熟悉，無形中都會造成一些不方便，不僅影響澎湖當地人的日常生活，也降低旅遊品質，因此相關單位似有必要出面管制，期待能盡快找到大家都能接受的辦法。







