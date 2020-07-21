冷氣開26度最剛好？網友答案超意外：「這溫度」才舒服

炎炎夏日，天氣相當悶熱，就算穿得清涼、待在家不出門仍是汗流浹背，沒吹冷氣根本超難熬！而近日有網友就在 PTT 透露，自己平時吹冷氣都是先開 24 度，等涼了之後再調到 26 度，他並好奇詢問大家「冷氣都開幾度？」沒想到許多網友一致激推「 28 度」，認為這溫度搭配電風扇吹是最剛好也最舒服的。

原 PO 在 PTT 女孩板表示，最近真的好熱，終於到了要一直開冷氣的時候了，雖然說提倡開 26 度剛剛好，但他覺得剛開的時候 26 度很熱！並透露自己是開 24 度左右，等涼了再轉成 26 度，不過他得知朋友中有人是開 29、30 度，整個嚇到，不禁直呼「那是暖氣吧？！」便好奇想問問大家「現在冷氣都開幾度？」

▲網友在 PTT 討論冷氣要開幾度才舒適。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友紛紛留言「 26 太低會冷」、「白天定 26 度，就算久吹，也不會覺得不適」、「 27 搭配電風扇就很涼了」、「很熱的時候先 25，涼了之後慢慢調到 27、28 」、「有試過 27，但又有點熱，所以固定 26 了」、「 23～25 左右」、「 16 度 蓋棉被 超爽der」、「我覺得要看冷氣機和空間大小耶！我房間我都開 28、27 度就很冷了，但是客廳的開到 24 度還是覺得不夠涼」。

而值得一提的是，推文中有許多人推薦「 28 度」，直指「 28 度配電扇很夠了」、「 28 加電扇，剛好」、「 28 加電風扇就很舒服了」、「 28、29，房間小，一下就冷了」、「 28 + 電扇就好冷，有時開 29 」、「 28 晚上睡覺前開半小時後轉送風，可以睡到早上」。（編輯：許苡晴）