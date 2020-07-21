是你嗎？2020下半年天選之人　好運爆棚「4星座」一次看

▲知名塔羅牌老師艾菲爾（圖／翻攝自塔羅牌老師艾菲爾臉書）

終於，不平靜的 2020 已經過了一半，知名塔羅牌老師艾菲爾就公佈了好運爆棚的清單，究竟有哪些人可以成為「天選之人」，是下半年運勢最好的星座？快來看看自己有沒有上榜吧！上半年射手座起伏不定丶疲憊奔走的生活逐漸塵埃落定。之前不穩定的工作丶財務狀況丶或戀人關係，或是正在等待結果的工作丶考研，甚至等待舊情人回頭的射手，下半年後，這些不順都漸漸消弭，困擾你的問題也都順利解決，一切都越發安穩踏實！特別受到守護星「木星」照拂，下半年很適合你開始思考人生方向與動力，因為你身邊的資源開始慢慢湧現，只要妥善運用，實現你的目標與夢想並非難事！當你開始朝夢想努力前行時，你會發現全世界都在幫你。下半年，天秤已經迫不及待地準備大顯身手了！揮別烏煙瘴氣丶處處受阻的上半年，下半年有守護星「金星」維持順行到 2021 ，你的運勢幾乎都不會遇到太大阻礙，加上你越來越渴望能展現自我，有金星加持下，你能穩當妥善丶一步一腳印的完成每樣任務，一切可說是順風順水，幾乎沒有任何困難了。另外下半年天秤貴人運最強！有貴人的加持，原本運氣就非常不錯的你，又更加錦上添花，使你享有好運滿滿丶心想事成的下半年。下半年處女座的桃花運丶閃婚運特別強！之前你老是遇人不淑丶甚至捲入狗血虐戀中，讓你傷心又傷身，覺得不愛了。好在下半年開始，大吉星「木星」進入你的愛情宮，單身者，身邊美滿姻緣不斷，有很多條件非常優秀的對象，各種明示暗示地表達對你的興趣，只要你點頭，你很快就能擁有令人稱羨的美滿愛情！有伴者，下半年你有極好的婚運，想結婚生子的處女一定要把握。無論是單身丶或已有伴的處女，下半年都要緊抓機會，你們會順利得到美滿歸宿。下半年逆行壓迫在你命宮的「木星」、「土星」終於要恢復順行了，摩羯將迎來前程似錦丶鴻運當頭的最佳時機！告別過去的坎坷煎熬，下半年摩羯順利翻身，整體運明顯變好，事業上出現全新轉機，使事業心強的你，能因此迅速攀上事業巔峰；創業者的事業也逐漸步入正軌。另外下半年，摩羯的人際丶人脈非常火紅，你會認識許多新朋友，且他們很喜歡你，處處搶著當你的貴人，此時也要記得他人的贈與，以真心回饋，如此正向循環下去，更能幫助你的運勢如魚得水！（編輯：郭佩蓉）