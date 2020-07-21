網拍狂賣3000台？女見「掛脖電扇爆炸」嚇壞：是炸彈嗎

日頭赤炎炎不少人出門最怕就是太熱狂流汗，許多民眾會特別去購買充電型的隨手風扇，觀光景點人手一隻是普遍的景象。不過怕熱也得注意產品的使用安全，近日就有女大生在網路上選購了評價相當高的掛脖小電風扇，結果出遊時放在旅館充電，卻發生爆炸意外，讓她趕緊向廠商通報，沒想到對方的回覆卻讓她超傻眼。

一名女網友在《 Dcard 》上發文紀錄自己在 7 月 10 日在電商下單一款 189 元的掛脖電風扇，並在 13 日到貨後於 15 日試用過確保沒有問題，隔天中午依廠商建議先充電兩小時。結果 17 日晚間 18 點 45 分左右，她打算出門吃飯因此放在旅館充電，沒想到結果 20 點 45 分就接到房東來電「表示房間內有東西爆炸」。

▲女網友表示當時隔壁房客聞到異味才趕緊通知房東。（合成圖／翻攝自 Dcard ）

發生爆炸意外後，原 Po 也仔細地將事件經過轉述給賣家，並詢問「商品有無保險」同時反應自己明明都正常使用，而且強調「線與 USB 插頭皆無燒壞」，懷疑是商品出了問題，結果賣家卻回覆「這款我們成交量都快 3000 多台了，如果商品本身的品質和設計有問題，根本不可能除了您，其他人都沒有問題，這個部分您可以看商品的全部評價都可以看到」。

▲賣家表示廠商並無任何保險。（合成圖／翻攝自 Dcard ）

事實上，在溝通的過程當中，賣家也提到廠商並無保險「 100 多的小風扇應該全台商家都不會有人去買保險吧」，也以「我們利潤也就 10 元一台而已，也不知道您實際的使用情況和充電環境」回應。照片曝光後，不少網友邊看邊感嘆回應「電扇這種東西真的不要買那麼便宜的，一個不到 200 元 感覺品質就⋯」、「電器類建議還是找有合格認證 + 保險的店家購買」、「無法想像如果掛脖子爆炸」。（編輯：楊智傑）