引經據典合法不收？小店拒「三倍券」　網怒：那要振興誰

▲網友認為此舉是詭異循環。（圖／翻攝自 PTT ）

由行政院推出的「振興三倍券」日前正式上路，許多民眾早已到指定地點領取預購的三倍券，或在郵局直接購買紙本，甚至有民眾早將三倍券全數花光。不過有網友抱怨，他家巷口的牛肉麵店，直接貼告示「不收券」，讓他不禁疑惑「奇怪了，那要紓困誰？振興誰？」。該名網友在 PTT 上表示，家裡巷口牛肉麵店直接貼告示說不收三倍券，也有一堆店家甚至「引經據典」表明沒規定要收，讓他覺得奇怪，三倍券不就是要振興紓困這些小店，結果因小店沒登記證、沒繳稅，或其他原因，導致不收券。他也提到，政府不抓沒繳稅的店家，卻又要紓困他們，但他們也不收，直呼「什麼詭異循環」？等下次若再發放類似夜市券、旅遊券也都沒用，因為他們不收，「經濟差→發振興券→攤商不收→經濟差→再發 XX 券→攤商又不收→經濟還是差→，是不是夠荒謬？」。貼文一出引起網友熱議，「就去有收的店消費啊，路上一堆店都搶著收」、「不奇怪啊，店家也可以不收 1000 塊台幣，只收零錢」、「在紓困財團老闆的還看不懂嗎？」、「是阿，就是個笑話，去補助逃稅仔幹啥」，但也有網友指出「你不懂？因為振興券去銀行換現金需要統一編號」、「你是老闆會蠢到為了幾千營業額去申請統一編號？」、「申請統編一年稅多出幾十萬，這是紓困還是搶錢」。事實上，使用紙本振興三倍券，民眾不得強制要求攤商要找零，也有部分攤商可能會拒收三倍券，因為沒有統編無法兌換成現金，若對振興三倍券有疑問，也建議直接洽詢 1988 免付費專線，服務時間為 8:30-18:30 ，全年無休。（編輯：郭佩蓉）