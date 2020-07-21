致理科大２位學生獲「傑青獎」　蔡英文親頒肯定服務精神

▲致理科技大學呂佳軒及林佩縈（上圖）二位學生參與第27屆國際傑人會「傑青獎」選拔，分別奪下「傑出社團獎」及「傑出社團領袖獎」。（圖／致理科技大學提供）

致理科技大學呂佳軒及林佩縈二位學生參與第27屆國際傑人會「傑青獎」選拔，分別奪下「傑出社團獎」及「傑出社團領袖獎」，並獲蔡英文總統親自接見，對於首次面對面見到總統，二人都難掩心中的興奮與激動。呂佳軒為豔陽國際志工社社長，該社創社16年來，皆保持著社團宗旨「將溫暖傳遞到每個冷漠的角落」，一群年輕學子們不分膚色、年紀、性別，盡力將服務做到最貼近，「服務是雙向的感受」，在服務過程中我們除了幫助他人，也逐漸在當中自我成長。林佩縈則是親善大使團團長，參與「圓孩子的夢讀書計畫」至江翠國小協助孩童的課後輔導，並曾遠赴尼泊爾進行國際志工服務。擔任團長期間不斷創新與認真規劃社團課程外，更不辭辛勞聯絡於業界知名之講師，邀請至校擔任講座講師，將講師經驗分享給許多學弟妹。致理科技大學校長陳珠龍表示，該校學務工作五大目標中的「服務兼行善」，即希望透過生活教育，以潛移默化方式樹立學生正確的為人處事觀念，協助學生應用自己所學的服務於社會，增進自我反思創新能力並欣賞多元文化差異，目前致理科技大學共17個服務性社團，自100年度起，每年榮獲教育部全國大專校院學生社團評鑑佳績，豔陽國際志工社更於108年度榮獲服務性特優獎、109年度榮獲優等獎。