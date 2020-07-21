勞保年改草案沒實益　許銘春：政府撥補要高於200億元

勞動部長許銘春今（21）日表示，勞動部正研擬勞保年改新草案，希望能夠在兩年內完成，同時政府撥補金額也一定要高於新台幣200億元。在520留任後，許銘春就曾表示勞保年改是未來的重點。事實上，根據勞保精算報告顯示，原本的勞保年改草案通過後，破產年限只會從原本預估的2026年，延後到2028年。為此，政府今年已撥補200億元進勞保基金，勞動部也正研擬勞保年改新草案。許銘春表示，勞保是政府辦的社會保險，不可能倒，但目前的確面臨財務問題亟待解決。若不改革，2026年基金就會用完，她指出，勞保年改不得不做，希望在1、2年內完成目標。許銘春指出，勞保年改議題攸關各行各業，改革包含費率、年資給付率、平均薪資採計年間、政府撥補，這4個面向都需要考量，假設只動費率，要讓勞保收支平衡，恐讓費率高達27.94%，這樣勞工與資方都無法負擔，因此所有面向都必須討論。許銘春也提到，「我的大原則是政府多擔待一點」，原本勞保年改草案明定政府每年會撥補200億元挹注勞保基金，希望撥補額能越高越好，「至少一定要高於200億元」，但要高到多少，必須考慮政府財政。她表示，勞動部會重新提出方案，希望新方案能考慮更周全，能溫和穩健改革，並至少能讓勞保財務危機延後10年至20年。