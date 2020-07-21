學校遊戲設施8成不合格　教育部撒27億助逾2千8百校改善

全國教育局處長會議今（21）日於台南展開，教育部長潘文忠在會中表示，教育部持續支援國教硬體設施的改善，包含老舊廁所的改善、風雨球場和遊戲器材的費用等等，其中在遊戲器材部分，行政院已支持27億元，會盡快分配各縣市，預計在111年8月完成。





潘文忠表示，由於衛福部在106年修正《兒童遊戲場設施安全管理規範》，從國小、幼兒園等有遊戲器材的園所都必須適用，教育部和地方政府了解後，各個學校都有改善的需求，目前盤整出來有1974所國小、838所的公共幼兒園需要進行相關改善，在小學部分需要21億元、公共化幼兒園約6億元，教育部已經獲得行政院支持，經費在6月就已確定，預計在111年8月以前，能夠將這些需要更新或是空間調整的遊戲設施全面改善。





潘文忠說，很多的校園因為缺乏經費，又有兒童使用遊戲設施的疑慮，因此將遊戲設施封閉，「我覺得這對孩子來講是相當不忍的，我個人也認為應該儘速讓校園符合安全規範，更應該讓來子可以儘速使用」，尤其在小學、幼兒園的階段，遊戲器材是很重要的，很多也有教育上的意涵。





潘文忠指出，目前只有20%的遊戲器材符合新規範，而新規範和以往不同的包含器材本身的安全性，包含可能年久失修，或是在裝設時，器材間的距離不足，或是地墊是否符合安全規格等等，因此才決定籌措這筆費用，把握最短的時間，讓學校完成更新。





國教署副署長許麗娟表示，各校的補助依照班級數、人數進行劃分，在國小部分，如果該校在24班以下則補助90萬元、25至36班補助130萬元、37至48班補助170萬，若在49班（含）以上則補助190萬。而在幼兒園部分包含公共化幼兒園、國小附設幼兒園和非營利幼兒園等，在60人以下補助60萬元、61到120人補助90萬、121人至180人補助120萬，若在181人以上則補助150萬。在準公共化幼兒園則不分規模補助50萬。



▲國教署副署長許麗娟表示，各校的補助依照班級數、人數進行劃分。（圖／記者黃仁杰攝,2020.07.21）

許麗娟近一步指出，因為遊戲場的新規範，全國有遊戲設施的公私立學校，應該在112年1月份前完成所有遊戲設施備查，目前部內就是協助所有國民小學和公立幼兒園能在該期限前符合法令規範。



