高齡產婦遇「生產全餐」超痛苦？過來人曝解方：會比較好

▲網友認為高齡產婦真的很辛苦。（圖／翻攝自 PTT ）

懷孕生子一直都不是一件簡單容易的事，有多麼辛苦也只有親身體驗過的人才能理解，近日有名網友分享自己看了一本書，作者因 40 歲才交到男友，交往一年多結婚，好不容易受孕，最後在 43 歲才生下女兒，讓他直呼「真的很不容易，高齡產婦真的很辛苦」。該名網友在 PTT WomenTalk 上講述過去看到日本圖文作家高木直子的書，因為她 40 歲才交到男朋友，交往一年多正式結婚，接著就是辛苦的受孕過程，除了打針接受一些促進受孕的療程，當成功受孕時，又要擔心流產問題。之後孕期也要承受孕吐的不舒服，本想自然產，也因身體狀況緊急改為剖腹產，最後在 43 歲生下女兒，讓原 PO 不禁感嘆「鄉民真的要為辛苦的媽媽加油」。貼文一出，生過小孩的網友認為，準媽媽若是要避免遇到上述的過程，唯一的方法就是「趁年輕時早點生」，「年輕時生比較實在，不要等什麼都要有基礎，年齡是不會回來的」丶「早點生比較好」、「早點生身體比較承受得住」，但也有網友認為「跟高齡無關，年輕但有不孕體質的也一樣是這個歷程啊」丶「看個人體質，我朋友 40 歲自然懷孕第一胎」，最後甚至更有網友點出生小孩若遇「全餐」那真的會超痛苦，「網路查生小孩全餐，去看敘述的過程，不管幾歲，都是一堆風險，所以很多人不生，因為太痛苦了」。事實上，留言中提及的「全餐」，根據媽媽寶寶 mombaby 網站文章，是指產婦先是歷經了自然產產痛的煎熬（前痛），卻仍要挨上一刀剖腹，才能順利生下孩子，術後待麻醉藥退去，同時要忍受傷口的疼（後痛）與子宮收縮的痛。而部分高齡產婦體力本就較年輕產婦差，若還歷經「全餐」，恐怕是更加辛苦。（編輯：郭佩蓉）