為何台灣人最近狂衝澎湖？內行曝「神關鍵」：想不去都難

▲網友問到為何不去台北。（圖／翻攝自 PTT）

新冠疫情延燒全球，但隨著台灣部署防疫堅強，疫情逐漸趨緩，而相關防疫措施漸漸解封之外，國內旅遊的民眾開始增加。由於疫情影響，不少民眾取消出國的機票，紛紛安排國內旅遊，離島也變成最佳選擇。對此，今( 21 )日就有網友在網路論壇上提出疑問，「為何澎湖綠島擠到爆，台北卻沒什麼人？」，不少網友立馬點出關鍵。原 PO 在 PTT 提出一個疑問，「最近因疫情趨緩，看到很多網路和新聞的照片，越看越恐怖，本來以為澎湖的人已經很誇張了，沒想到綠島也一樣扯。但每次周末在台北的路上，感覺沒有特別多人啊，為什麼這些人不會想到台北玩呢？難道台北真的那麼不吸引人嗎，有沒有八卦？」文章一發出，其他網友紛紛指出，關鍵是「大概是模擬出國旅遊的感覺，而且去綠島跟澎湖是去玩水的, 有沙灘、水上活動，還可以走在海上到小島，跟玩台北的族群不同，平常上班上課也在台北，誰會在台北玩」，還有網友回應，「去膩了吧，景點也都是新北居多」、「我不只一次去台北被帶去爬象山，你就知道多無聊」、「貴死了，台北玩一天其他城市玩2、3天」、「疫情憋太久不能出國，加上澎湖現在又有花火節，誰要待在台北，不想去都難」。事實上，近期因疫情影響，許多人出國的行程都取消，再加上澎湖花火節延至暑假開幕，舉辦的日期是 7 月 6 日至 9 月 3 日，還與華特迪士尼合作，推出漫威主題的煙火秀。因此離島變成許多民眾的首選，導致眾多遊客前往澎湖地區觀光。（編輯：許智超）