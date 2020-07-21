為何女生包包都「重到像磚塊」？男生們2字揭真相：太扯

▲男網友不解為何女生包包這麼重。（圖／翻攝自 PTT ）

許多 Youtuber 都會以 What's in my bag 為主題拍攝影片，和讀者們分享自己的包包裡都裝了些什麼，或是有什麼物品是每天出門不可或缺的。就有網友分享，最近和曖昧對象約會時，幫對方提包包，一拿發現「喔天啊，包包真的超級重！」，讓他十分好奇，「為什麼女生的包包總是那麼重」？男網友在 PTT WomenTalk 表示，最近和曖昧對象約會，某天下班約吃飯，女生去上廁所時，他發揮男性紳士風度，幫對方拿著包包，一拿才發現包包超級重，他也提到，「男生出門大概都是一個小包包，簡單裝著錢包鑰匙手機而已吧」。後來詢問對方，才知道原來當天包包裡有放一台筆電才會這麼重，但原 PO 還是不禁好奇發問「女生是不是習慣在包包放很多東西？印象中前任的包包也總是裝滿東西，這算是女生的常態嗎」？貼文一出瞬間引發網友熱議，有人開玩笑地說「女人的包包本來就是黑洞」丶「我也覺得很多女生的負重能力很強，每天扛磚塊出門」也有網友分享自己包包的情況「化妝包、防曬乳、長夾錢包、保溫瓶、小外套、遮陽傘，有時也會放筆電，放完真的會明顯感覺變重」丶「覺得什麼都會用到所以都會帶」丶「真皮的包包確實也蠻重的，讀研究所的時候我背斷了 3 個以上的包」丶「光化妝包就超級重了」。（編輯：郭佩蓉）