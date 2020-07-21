桃園「這一區」要當心　30歲男發燒成今年首例本土登革熱

疾病管制署今（21）天公布國內今（2020）年首例本土登革熱病例，是一名居住在桃園市桃園區玉山里的30多歲男性，因爲陸續出現發燒、皮膚紅疹症狀，分別於7月15日及19日就醫，然後在20日進行登革熱NS1快篩結果呈現陽性，由醫院通報，於今（21）日檢驗確診感染登革熱第一型，目前個案住院治療中，同住接觸者無疑似症狀。
疾管署表示，個案近期無國外旅遊史，主要活動地於桃園市及桃園區住家外，曾至台北市中山區等地洽公，由於桃園處於國境大門，初步研判社區中可能有不顯性感染者，待進一步調查以釐清感染源。為防範疫情擴散，衛生單位已前往個案居住地周邊進行疫情調查、孳生源清除及化學防治，並加強當地民眾及醫療院所的衛教。
疾管署指出，過去2019年共累計100例登革熱確診病患，其中高雄最多，佔有58例，但今年受到全球新冠肺炎疫情影響，我國限制外籍人士入境及邊境嚴管，今年境外移入個案只有56例，比近5年同期還低，感染國家則是以印尼、菲律賓等東南亞國家為多。
疾管署副主任郭宏偉也提到，除了菲律賓、斯里蘭卡狀況持平，其餘東南亞國家登革熱疫情都在上升趨勢，提醒民眾多加留意，疾管署也呼籲，近期國內各地易發生午後雷陣雨，請民眾雨後應加強環境整頓與孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」，以降低病媒蚊密度，另外也提醒地方政府特別注意從東南亞返台的居家檢疫對象，應留意其健康情形，如發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀者，應儘速安排就醫，加強登革熱檢驗。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。