觀光局首度頒發「卓越五星」獎　全台僅這兩家飯店獲得

▲瑞穗天合國際觀光酒店內有提供別墅房型、金色水樂園等設施，相當受到家庭客歡迎。（圖／天成飯店集團）

▲美福大飯店規畫 126 間客房與 20 間套房，是台北頂級飯店的代表之一。（圖／美福大飯店）

為鼓勵國內旅館提升品質，交通部觀光局參考美國 AAA 評鑑制度，針對國內旅宿業者辦理星級旅館評鑑，除了原有一星到五星外，再增列「卓越五星級旅館」（五星＋）標章，今（ 21 ）日舉行頒獎儀式，僅有瑞穗天合國際觀光酒店和台北美福大飯店獲獎。觀光局表示，為鼓勵國內旅館提升品質，辦理星級旅館評鑑制度已超過 10 年，參考美國 AAA 評鑑制度共分五顆星，依據旅館提供的服務內容給予不同星等。獲得卓越五星級旅館代表該飯店的服務、清潔、安全、衛生及設施已超越五星水準。獲獎的瑞穗天合國際觀光酒店為天成飯店集團全新打造的休閒度假酒店，位在花蓮瑞穗鄉，除了觀光飯店外，另提供別墅房型可以選擇，房間內都可享受號稱「黃金湯」的氯化物碳酸鹽泉；館內最大亮點為占地 2300 坪的「金色水樂園」，結合親水、溫泉特色，共分有 4 大區域、 108 座水池，相當受到家庭客歡迎。美福大飯店則是挾帶關係企業美福國際的餐飲資源， 1 樓彩匯自助餐廳為人氣吃到飽餐廳，以台灣古早味料理為招牌的米香則是連續兩年獲得米其林餐盤推薦；全館規畫 126 間客房與 20 間套房，以及高規格打造的會員俱樂部，吸引不少政商名流的入住，是台北頂級飯店的代表之一。為慶祝獲獎，兩間飯店聯手推出三天兩夜住房專案，即日起至 2020 年 12 月 29 日，雙人入住瑞穗天合國際觀光酒店 Villa 「格蘭雅緻別墅」，和台北美福大飯店「皇家套房」，二泊四食專案價 39,900 元 +10% 。