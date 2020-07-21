藝FUN券全家都槓龜！爸怒刮「10倍券」卻爽翻：這波不虧

文化部推出每份 600 元的「藝 FUN 券」今（21）中午由行政院政務委員唐鳳及文化部長李永得共同直播開獎，凡是身分證尾數「0、3、4、5、7、8、9」的民眾都幸運獲獎。不過就有一名男網友表示，自己一家三口剛好包辦了尾數 1、2、6 全家都槓龜，讓他氣得買刮刮樂洩憤，沒想到卻對中了 2 千元，讓他爽喊「老天爺是公平的」。

一位人夫在臉書《爆廢公社公開版》發文表示，全家都有註冊藝 FUN 券的抽獎活動，結果中午看完直播開獎才發現「我尾數是 1 ，我兒子是 2 ，我老婆是 6 ，剛好沒中的號碼，我一家三口全包了」，而無奈之下出門買中餐的他，順勢到了彩券行買一張刮刮樂，沒想到卻在最後一碼意外對中幸運數字，爽拿了 2000 元。

他也將自己的刮刮樂 Po 上網，仔細一看可以發現，原 Po 是花了 200 元買了一張 520 限定刮刮卡，彩券上方三區的數字全都沒中，但換刮下方的熊熊區卻意外看見幸運號碼 35 號竟中獎了，而且中的金額剛好是原先花費的 10 倍 2000 元，讓他嗨喊「老天爺是公平的！」。

▲網友全家剛好包辦藝 FUN 券沒中的末三碼，氣得跑去買刮刮樂，卻意外中獎。（圖／翻攝自 《爆廢公社公開版》）

這款逆轉結局的經歷曝光後，不少網友就羨慕的留言「好賺哦！」、「哇！這是 10 倍券耶」、「這種中獎比較實際」、「這波不虧」，也有網友開玩笑列出神算式「成本 200 + 藝 FUN 券 600*3 = 2000 元」稱原 Po 剛好打平，而其他沒中獎的民眾也紛紛喊「那我也要來買看看」。

此外，文化部也恭喜幸運獲獎的民眾，並在臉書粉絲團提醒領券有 4 個重要步驟。首先，在收到手機簡訊或 APP 推播的中獎訊息後，須先點開藝 FUN 券 APP，進入「我的帳戶」，接著點選「領取藝 FUN 券」，將會收到一組驗證碼，最後輸入驗證碼後就可以獲得每張面額 100 元，總計 600 元的電子券了。（編輯：楊智傑）

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。