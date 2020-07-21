「車庫廁所」是否該留？過來人一面倒揭優勢：真的很實用

▲網友發文請益一樓車庫的廁所去留。（圖／翻攝自 PTT ）

努力工作存了一筆錢，好不容易買下房子，屋內的設計及規劃也是相當重要的，畢竟是要住一輩子的家，勢必要給家人和自己一個舒適的居家環境。有名網友分享自己日前買了一棟透天，一樓為車庫，有一間小廁所，但因整棟房加起來總共有 6 間廁所，因而「考慮要不要打掉」。這位網友在網路論壇 PTT home-sale 板上以「透天一樓車庫的廁所」為題，發文表示自己買了透天，一樓車庫有一間小廁所，但實在想不透一樓廁所的必要性，所以考慮其去留，但就算打掉廁所，車庫也是非常勉強才能停下 2 台車。而之後規劃至少生一名男寶寶，一樓車庫還是能放一些腳踏車或滑板車等，因此煩惱「還是各位覺得一樓車庫廁所有其必要性？只是我現在想不到而已」。貼文一發出後，網友紛紛認為「車庫的廁所應該留下」，更點出優勢指出，「這種東西是要加很難的，建議留著」、「用不到先當儲存室，保留以後要用的彈性」、「如果有工作室感覺可以給客人上？」；也有過來人指出「我老家一樓有廁所超方便 + 客人可以用，因為二樓以上要脫鞋（私領域），給客人上的話，潔癖的媽媽受不了，所以很慶幸一樓有廁所」、「出門的時候真的會想上，還有朋友來參觀最後會從一樓走」、「我是原本一樓車庫沒有廁所，後來增建，有時回家馬上要出門，懶得爬樓梯時用的到」。（編輯：郭佩蓉）