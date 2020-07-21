澎湖觀光量能充足　縣府秀數據展現成觀光大縣決心

由於近日台灣各大媒體接續報導澎湖遊客量過高、恐逾接待承載能量，澎湖縣政府旅遊處21日拿出數據還原，經統計澎湖有54間旅館（含2間觀光旅館、52間一般旅館）、近900間民宿，旅宿每日可提供7,313間房間，約可容納2萬6千人，旅宿能量還可因應來澎旅客。





針對旅客人數爆量的問題，縣府統計109年7月1日至19日，平均每日來澎為8,691人，相較108年同期平均每日為6,780人，只有增加1,911人，以現有觀光接待能力，應尚能供應無虞，呼籲旅遊相關業者要用心維護品質，齊心協力發展澎湖觀光，邁向觀光大縣目標。



▲旅遊處呼籲業界要因應市場變化積極調整策略，適時擴充接待軟硬體設施，也建議業者做好分流，並請旅客出遊前做好遊程規劃安排。（圖／記者張塵攝，2020.07.21） 旅遊處表示，因暑假學生放假，加上疫情影響無法出國，澎湖「類出國」旅遊型態成為正夯的首選，又搭配交通部觀光局推出「安心旅遊」補助方案，使得延期辦理的花火節熱季，更加助長澎湖旅遊氣勢，旅行業、旅宿業、餐飲業、交通運輸業、特產行等均上緊發條，旅遊處呼籲業界要因應市場變化積極調整策略，適時擴充接待軟硬體設施，好好把關服務品質，也建議業者做好分流，並請旅客出遊前做好遊程規劃安排。





近年來澎湖旅客自由行比例逐漸增加，為避免租車、餐飲小吃大排長龍的情況，旅遊處也建議遊客事先做好功課，並進行旅客分流措施，讓大家享有美好的假期品質。



▲交通部觀光局「台灣好行」車上搭配專業導覽解說，有別於機車環島，是安全友善便捷又優質的交通選擇。（圖／澎湖縣政府提供） 旅遊處進一步說明，縣府配合交通部觀光局辦理的「台灣好行」，也鼓勵旅客多加利用現有「媽宮北環線」與「媽宮湖西線」兩條好行路線，車上並搭配專業導覽解說，有別於機車環島，是安全友善便捷又優質的交通選擇。





不過澎湖的交通事故隨車流的確略有增加，請遊客騎開車要遵守交通規則，海域遊憩業者亦應特別注意安全管理，務求加強安全救生宣導和員工應變演練，也請各遊客多加注意小心自身與同伴安全，共維安心安全旅遊環境。



