三倍券卡套遭酸不環保！經濟部「1張圖」神回：用途超多

因應新冠疫情影響國內經濟，各部會紛紛推出振興券刺激消費，行政院推出的「三倍券」更是民眾口中的當紅話題。 在 15 日紙本三倍券正式上路後，不少民眾拿到實體就大酸：「只是裝個三倍券還要用塑膠卡套實在太不環保」。對此，經濟部今（ 21 ）日下午就特別以「1張圖」來回應，解釋包裝設計背後的原因和用途。

經濟部針對「塑膠卡套不環保」一事發文解釋，用塑膠卡套來放三倍券，最重要的考量就是在領券時，要讓工作人員跟民眾都可以一目瞭然，更提到目前全台紙本券領取數已經突破 1180 萬份，這樣的設計除避免爭議外，更能讓郵局和超商的工作人員能清楚盤點發放。

▲經濟部解釋塑膠卡套設計主因與用途。（圖／取自經濟部臉書）

此外，經濟部也說明當初其實考慮過使用厚紙板，但因為塑膠卡套在包裝時較不易磨損折壞，而且更能固定三倍券，方便民眾直接從封套窗格確認張數。同時也鼓勵民眾多加利用可回收的塑膠卡套，可以拿來當作書籤、量尺或是名片夾，另外也有網友表示自己是拿來當口罩收納夾、發票套使用。

至於外傳商家到銀行兌換三倍券卻發現是「偽券」，行政院長蘇貞昌就出面闢謠，指出三倍券使用期限至今年 12 月 31 日，「 7 月 23 日商家才可以兌領，現在根本還沒開始兌領，希望民眾不要被謠言迷惑」。至於拿到三倍券的店家，只要就近到開戶銀行或郵局即可直接換取現金。（編輯：楊智傑）