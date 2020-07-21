藝FUN券中獎卻「無法驗證」？網友全哀嚎　文化部回應了

▲有網友抱怨藝 FUN 券驗證碼過了 2 個多小時才收到。（圖／翻攝自批踢踢）

▲文化部發文道歉，並強調已緊急增加硬體設備，中獎民眾權益不會受影響。（圖／翻攝自文化部臉書）

文化部推出的「藝 FUN 券」抽籤結果今（21）日出爐，總計超過 303 萬位的登記民眾中，身分證字號尾數為 0、3、4、5、7、8、9 者幸運中獎，共有 210 萬 7,833 人得到這份面額 600 元的電子票券。但卻有許多中獎網友抱怨「收不到驗證碼」，對此，文化部也於晚間正式回應，強調已緊急增加硬體設備，並對造成民眾的不便致歉。在 20 日前下載 APP 並完成註冊申請的民眾，若身分證字號尾數為 0、3、4、5、7、8、9 者，便是中獎的幸運兒。但想要真正領到券，中獎民眾必須打開 APP 後點選領取藝 FUN 券，隨後會收到一組驗證碼，再輸入驗證碼才算正式領取完成。然而許多網友紛紛抱怨，表示「收不到驗證碼」。就有人在 PTT 發文，聲稱自己 3 點就打開 APP 點選領取藝 FUN 券，但卻足足等了 2 小時 45 分鐘才收到。底下也有許多心有戚戚焉的苦主留言回覆說，「我三點等到現在還是沒收到」、「沒拿到 +1 」、「剛剛再試還是不行」、「收到的時候已經失效了」、「驗證簡訊是從外太空發射嗎」、「一直驗證失敗」、「這 APP 意圖使人罵髒話」。雖然也有網友回報獲取驗證碼很順利，但很多人抱怨「卡關」也是事實。對此，文化部於晚間在臉書發文回應，「今日下午因簡訊發送伺服器壅塞，導致民眾無法取得手機簡訊驗證碼，或因驗證碼超過 30 分鐘而無法領取『藝FUN券』的情形」，文化部表示，「造成民眾不便與擔心，甚感抱歉」。文化部並且強調，「為提升領取順暢度，目前已緊急增加硬體設備，明（22）日中午 12 點正式實施前，可以讓民眾收到驗證碼簡訊，順利領取『藝FUN券』。」文化部也保證，「只要是有註冊成功且有抽到『藝FUN券』的民眾權益不受影響」。（編輯：倪浩軒）